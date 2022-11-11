Конференция

В мире науки

В конференции к 30-летию Ингушетии примут участие гости из-за рубежа и ряда регионов России

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С 14 по 17 ноября 2022 в Магасе пройдёт Международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития».

Организаторы мероприятия — Государственная архивная служба республики и Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

Программой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания, секционных заседаний с участием приглашенных ученых из ближнего и дальнего зарубежья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Волгограда, представителей научной среды из северокавказских республик, Адыгеи и т. д. В конференции примут участие представители власти и учёные республики.

По словам Магомеда Картоева, руководителя Государственной архивной службы Республики Ингушетия, планируется работа пленарного заседания и секций по таким направлениям, как: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности», «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур», «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

«Помимо этого, для гостей предусмотрены экскурсии, — заявил глава ведомства, — в первый день по прибытию мы познакомим гостей с экспозициями Мемориала Памяти и Славы в г Назрани. На второй день состоится открытие конференции. Далее завершим работу экскурсией по горной части нашей республики. Покажем наши достопримечательности, башенные комплексы «Вовнушки», «Бишт», «Эрзи».

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