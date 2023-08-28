Мурад Евлоев служил командиром боевой машины 3 батареи реактивного артиллерийского дивизиона в войсковой части 12676, 126-й отдельной гвардейской бригады береговой охраны Республики Крым. Эта бригада одна из первых получила звание гвардейской за героизм и мужество, проявленные бойцами в боевых действиях по защите Отечества.

Мурад Вахаевич Евлоев родился 16 апреля 1999 года в г. Назрани Республики Ингушетия. Проживал в Сунженском районе, в сельском поселении Нестеровское. Здесь же в 2016 году окончил среднюю школу № 3 и поступил на юридический факультет в Ингушский государственный университет. После окончания учебы он решил связать свою жизнь с военной службой. Пройдя все этапы отбора, в 2020 году подписал контракт на военную службу.

Жизнь Мурада Евлоева оборвалась 29 августа 2022 года. Ему было всего 22 года. Он был единственным сыном в семье, где остались родители и три сестры. Это невосполнимая утрата не только для семьи, но и для всего ингушского народа.

В своём письме к родителям его командир Даниил Лиджиев писал: «До конца верил, что Мурад жив... Не могу сейчас собраться с мыслями, но скажу, что Мурад самый отважный солдат, который шёл в бой, не боясь ничего. Всегда говорил и подбадривал всех, что всё будет хорошо. С улыбкой поддерживал и меня».

Мурад Евлоев был награждён медалью «Георгия Жукова» от 10 сентября 2022 года, орденом Мужества (посмертно) от 2 октября 2022 года Указом Президента Российской Федерации.

Хава Евлоева, сестра погибшего солдата, передала в дар музею его фотографии и награды для постоянной экспозиции, чтобы память о нем осталась в благодарной памяти наших потомков.

П. Албагачиева, главный научный сотрудник музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова