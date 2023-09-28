Газоснабжение

Не нарушая привычный ритм

В крупнейшем городе Ингушетии реализуется «Программа реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Назрань»

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Жители и гости Назрани в последнее время не могли не заметить, что в разных точках города аккуратно вырыты ямы, и в них рабочие что-то бурят. Выяснилось, что в крупнейшем населенном пункте республики идет реализация «Программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Назрань».

«При чем тут ямы?» — спросите. А в том, что в них с помощью уникальной установки методом горизонтально направленного бурения специалисты пронизывают грунт тоннелями маленького диаметра, чтобы протянуть по ним полиэтиленовые газопроводы. Не секрет, что многие стальные газопроводы, проложенные в республике еще в бытность СССР, мягко говоря, оставляют желать лучшего в плане качества. И немудрено: сколько времени прошло! Да и укладывали их, зачастую игнорируя технологию подобных работ, а значит — безопасность. В итоге, у нас куда ни ступи, можно сказать, лежат «мины замедленного действия».

— Такая установка предназначена для прокладки подземных коммуникаций в стеснённых условиях городской застройки, — рассказал нам рабочий из субподрядной организации ООО «СГК — Сервис» Магомед. — В процессе таких работ сведено к минимуму повреждение дорожных полотен и вероятность нанесения ущерба проходящим рядом коммуникациям, не нарушаются зеленые зоны и другие элементы благоустройства. Кроме того, не требуется устройство песчаной подушки для трубопровода. Нет необходимости в перекрытии движения транспорта на пути ведения работ, что позволяет избежать нарушения привычного ритма жизни населенного пункта. По сравнению с траншейным, этот способ позволяет снизить цену и сократить время проведения работ в 2-3 раза. Такую экономию обеспечивает отсутствие необходимости в изготовлении траншей и восстановлении разрушенных инфраструктурных элементов, использование минимального количества персонала.

Добавим, что данный субподрядчик обязался завершить свою часть работ вышеупомянутой программы 29 октября текущего года.

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