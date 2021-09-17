Согласно закону о выборах, Госдума России избирается путем прямого голосования по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Это означает, что половина депутатского корпуса нижней палаты парламента (225 мандатов) будет избрана по одномандатным округам, на которые разделена территория Российской Федерации. Другие 225 депутатов будут выбраны путем голосования за политические партии. В этот раз в список участвующих попали 15 партий, который получили следующие места в бюллетенях после жеребьевки: 1. КПРФ; 2. «Зеленые»; 3. ЛДПР; 4. «Новые люди»; 5. «Единая Россия»; 6. «Справедливая Россия — За правду»; 7. «Яблоко»; 8. «Партия роста»; 9. «Российская партия свободы и справедливости»; 10. «Коммунисты России»; 11. «Гражданская платформа»; 12. «Зеленая альтернатива»; 13. «Родина»; 14. «Партия пенсионеров».

В Ингушетии, помимо депутатов главного законодательного органа страны, будут выбирать еще депутатов республиканского парламента седьмого созыва. Так, на выборах депутатов Госдумы РФ по одномандатному округу № 13 будет избран один депутат из пяти претендентов, выдвинутых политическими партиями. В парламент же Ингушетии (Народное собрание) будет избрано 32 депутата от четырех партий, в числе которых «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Выборы депутатов Народного собрания в республике проходят по пропорциональной системе.

За ходом выборов в Ингушетии следят 1489 наблюдателей. Из них за соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут наблюдать 274 человека, назначенные субъектами общественного контроля. Кроме этого, еще 1215 человек выдвинуты в качестве наблюдателей от политических партий и избирательных объединений.

Сегодня, с 08:00 в республике заработали 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии, по данным избиркома на 1 июля 2021 года, составляет 231 557 человек.

В крупнейшем населенном пункте республики городе Назрани к важному общественно-политическому мероприятию подготовились основательно. С «инертностью» электората здесь решили бороться простым, но проверенным методом — привлечением избирателей на участки их заинтересованностью. К примеру, на просторной площади перед муниципальным Дворцом культуры с утра проходит ярмарка сельхозпроизводителей Ингушетии. А рядом — избирательный участок № 620, расположенный внутри здания. Здесь зарегистрировано 2893 избирателя из числа жителей Назрани.

— Конечно, людям непривычно голосовать в пятницу, — говорит председатель УИК Люба Баркинхоева. — Но уверена, что завтра, послезавтра их активность усилится и незаполненных бюллетеней не останется.

— Продажа товаров сельхозтружеников из первых рук, то есть без всяких ценовых накруток, — это, можно сказать, праздник для простых людей со скромными доходами и семейным бюджетом, — делится впечатлениями с газетой «Ингушетия» заместитель аграрного ведомства республики Мухажир Албаков. — Сегодня он совпал с парламентскими выборами. Покупая продукцию местных аграриев, люди не только поддерживают наш аграрный бизнес, но и, в данном случае, автоматически заходят на избирательные участки и голосуют. К слову, это излюбленное место, где собираются труженики села нашей республики, чтобы реализовывать свою продукцию. Кроме того, сюда приезжают и наши давние, проверенные партнеры из соседних регионов. Конечно же, всех интересуют, какие здесь цены. Отвечу сразу: они на 20-30% ниже рыночных. На ярмарке представлен весь ряд сельскохозяйственной продукции, начиная от «молочки» и заканчивая мясной продукцией. Впервые на ярмарке свою продукцию представляет и агрокомплекс «Южный» в виде здоровых, упитанных индюков.

Среди покупателей мы застали и председателя горсовета Назрани Юсупа Богатырева.

— Я по долгу службы слежу за выборами, но не смог не посетить и ярмарку, — признается он. — Ярмарка ярмаркой, но все мы должны знать, что сегодня мы являемся свидетелями очень важного события. Можно сказать, что от результатов этих парламентских выборов зависит будущее нашей страны, сохраним ли мы суверенитет страны, будут ли нами помыкать и управлять из вне, как еще совсем недавно. Это своего рода «час икс», момент истины. Поэтому огромная просьба к нашим гражданам, избирателям: приходите и голосуйте за того кандидата, который, на ваш взгляд, обеспечит достойное будущее России, а значит, и нашей родной Ингушетии.