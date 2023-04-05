Наша великая Родина
В культурной столице Ингушетии члены отряда «Юные друзья пограничников» встретили участников патриотического марша — эстафеты
В то время, когда Россия проводит специальную военную операцию, направленную на защиту нашей страны от вновь поднимающего голову фашизма, очередная годовщина Победы СССР над нацистской Германией и ее сателлитами в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов приобретает особое значение.
В условиях развернувшейся вооруженной борьбы Российской Федерации с наследниками нацистских идей сохранению исторической памяти о государственно-политическом единстве многонационального советского народа, сокрушившего нацистскую Германию, призван способствовать общественно-патриотический проект «Наша великая Родина». Под его эгидой 17 марта в освобожденном Мелитополе стартовал патриотический автопробег, приуроченный к грядущей 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Марш-эстафета охватит 110 городов России, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Казахстана и Беларуси, тем самым преодолев более 21 тысячи километров.
30 марта его участники добрались до Ингушетии. На территории Мемориала памяти и славы в Назрани их радушно встретили члены отряда «Юные друзья пограничников» школы № 1 г. Магаса и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия.
В ходе встречи участники патриотического движения рассказали о своей деятельности и привели примеры героизма солдат и офицеров в то тяжёлое для Родины время.
В конце непродолжительной, но очень увлекательной и важной встречи состоялось совместное возложение цветов к памятнику последнему защитнику легендарной Брестской крепости Уматгирею Барханоеву.