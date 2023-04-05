В условиях развернувшейся вооруженной борьбы Российской Федерации с наследниками нацистских идей сохранению исторической памяти о государственно-политическом единстве многонационального советского народа, сокрушившего нацистскую Германию, призван способствовать общественно-патриотический проект «Наша великая Родина». Под его эгидой 17 марта в освобожденном Мелитополе стартовал патриотический автопробег, приуроченный к грядущей 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Марш-эстафета охватит 110 городов России, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Казахстана и Беларуси, тем самым преодолев более 21 тысячи километров.

30 марта его участники добрались до Ингушетии. На территории Мемориала памяти и славы в Назрани их радушно встретили члены отряда «Юные друзья пограничников» школы № 1 г. Магаса и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия.

В ходе встречи участники патриотического движения рассказали о своей деятельности и привели примеры героизма солдат и офицеров в то тяжёлое для Родины время.

В конце непродолжительной, но очень увлекательной и важной встречи состоялось совместное возложение цветов к памятнику последнему защитнику легендарной Брестской крепости Уматгирею Барханоеву.