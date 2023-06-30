Его построили в центре города, на территории, где когда-то располагался мукомольный комбинат. Кто только не хотел прибрать к рукам этот лакомый участок земли! К чести местных властей его удалось отстоять и эффективно использовать для строительства социальных объектов.

В пятницу, в детском саду которому дали ласковое название «Фиалка» состоялось торжественная церемония поднятия флага с изображением этого цветка, ознаменовавшая официальный ввод в строй дошкольного учреждения. Эту почетную миссию исполнили маленькая Хадиза Халухаева, высокий гость республики министр просвещения России Сергей Кравцов и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Здесь же присутствовали председатель правительства республики Владимир Сластенин, сенатор Мухарбек Барахоев, вице-премьер министр образования и науки республики Эсет Бокова, воспитатели, родители, строители, другие гости мероприятия.

Выступая перед собравшимися, Кравцов отметил огромную важность самого процесса достойного воспитания подрастающего поколения в нынешнее тревожное время.

— Решение Президента России Владимира Путина объявить 2023 год Годом педагога и наставника говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы, — подчеркнул министр. — Мы видим, как растет популярность этой профессии, какие яркие и мотивированные абитуриенты приходят в педагогические вузы, с каким энтузиазмом работают, вливаются в учительскую когорту молодые специалисты, как поддерживают их опытные коллеги и наставники, как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются новые педагогические звезды. Со своей стороны мы делаем все, чтобы профессия учителя, наставника вышла на качественно новый уровень.

Огромную благодарность федеральному центру за внимание к проблемам республики в своей речи выразил Глава Ингушетии.

— Многие не знают, с какими трудностями пришлось нам столкнуться, продвигая нацпроект «Демография» в рамках которого строятся детские сады, — признался Калиматов. — Было и секвестирование бюджета, которое могло бы быть для республики, в прямом смысле слова катастрофой, если бы не помощь федерльного центра. Свое влияние оказали и пресловутые санкции, после которых цены на стройматериалы взлетели. К счастью, наши строители с пониманием отнеслись к появившимся проблемам. Ведь в других регионах они просто расторгали договоры. Новые учебные заведения — это тысячи новых рабочих мест. Прежде всего — для наших милых женщин, которые, в отличие от мужчин, не могут себе позволить, взять и куда-о уехать зарабатывать. Позвольте еще раз выразить вам признательность Сергей Сергеевич, вашей сплоченной команде во главе с Михаилом Мишустиным, огромное спасибо главе государства Владимиру Путину за поддержку нашей молодой республики, внимание к ней.

Далее, Сергей Кравцов и Махмуд-Али Калиматов вручили нескольким педагогам ведомственные награды министерства просвещения России. Затем гостям детишки представили небольшие концертные номера с песнями и стихами, после чего состоялся обход самого здания, которое, как было отмечено, построено качественно.

Напомним, что объект, стоимостью 146 млн рублей, построен фирмой «Гранул», по заказу Минстроя региона. Это двухэтажное здание с подвальными помещениями, отдельным пищеблоком, актовым, спортивным залами, помещениями для 12 возрастных групп, которые включают, спальню, игровую и санузел. Также благоустроена территория, обустроены игровые площадки для детей.