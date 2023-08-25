Путин отметил, что Курская битва уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов. «Она завершила перелом всей Второй мировой войны. Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения, на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии».

На торжественной церемонии открытия мемориала присутствовали и представители из 40 регионов России и других государств, руководители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, сотни человек, жители Курской области. Нашу делегацию возглавлял председатель Народного собрания М. Тумгоев.

Над большой площадью нависла масштабная скульптура советского воина, который всем своим могуществом противостоит надвигающейся силе — стенам, на которых изображена немецкая техника. Это своего рода инсталляция первого этапа сражения на Курской дуге, которое состоялось на станции Поныри. Здесь солдаты советской армии оказали яростное сопротивление немецким войскам, пытавшимся замкнуть кольцо окружения в ходе операции «Цитадель».

Полковник М. П. Иванихин, вспоминая сражение на Курской дуге, писал: «Вся земля перерыта воронками, казалось бы, ничего не может быть живого на этом месте, всё смешано взрывами, но пролетали самолеты, рассеивалась гарь от взрывов бомб, оседал грунт, и начинали копошиться люди в ровиках, в траншеях, в окопах, поднимались, отряхивались от земли, подходили к прицелам орудий. Подходили к стереотрубам на наблюдательных пунктах, связисты приводили в порядок связь, и снова оживала линия обороны».

Утром следующего дня, 24 августа, состоялось открытие памятной плиты, посвящённой воинам-ингушам, выполненной в стиле мусульманских традиций, где на чёрной плите высечены имена 50 ингушей — участников Курской битвы, восемь из которых покоятся здесь, в братской могиле в посёлке Поныри. Открытие памятника состоялось благодаря поддержке руководства Ингушетии, полномочного представителя республики в Курске Хасана Цароева, заместителя начальника Московской железной дороги Мухарбека Озиева и многих других представителей ингушской диаспоры в Курской области.

На открытии памятника-обелиска присутствовала делегация из Ингушетии во главе с председателем Народного собрания республики Магометом Тумгоевым, депутатом Народного собрания полковником запаса Бадрудином Олиговым и другими официальными лицами, представители ингушской диаспоры из Курска и Курской области во главе с Хасаном Цароевым, Брянской и Белгородской области во главе с полномочным представителем Магомедом Хамхоевым.

В своём выступлении Хасан Цароев выразил благодарность всем, кто принял участие в открытии памятника: «Установка памятника, благоустройство памятных мест — это та малая часть, с помощью которой мы можем выразить свою благодарность тем, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество. Выражаем ещё раз благодарность всем, кто участвовал в открытии памятника воинам-ингушам, защитникам курской земли. Наш с вами долг помнить, чтить и не забывать наших солдат, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу. Их подвиг не забыт. Они живут в наших сердцах, в памяти наших потомков, для которых являются ярким примером для подражания».

После церемонии возложения цветов присутствующие прочитали «дуа» (молитву) за погибших.

Из истории наших героев

Подвиги наших соотечественников советская историография умалчивала долгие годы, хотя десятки мужественных сынов Ингушетии прошли через «Огненную дугу» и достойно воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Но эту несправедливость потомки в наши дни устраняют на всех участках боевых сражений. Так, в 2023 году на праздновании 70-летия Курской битвы в посёлке Поныри Республика Ингушетия одна из первых среди регионов установила памятную стелу своим землякам. А сегодня в Понырях возвели памятник воинам-ингушам, защитникам Курской дуги. Среди них:

Цуров Ахмет Хаджиевич, 1919 г. р. — старший лейтенант, командир 1-й стрелковой роты 1-го стр. батальона 975-го стр. полка 270-й стр. дивизии. Кандидат ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны с 24 июля 1941 г. В Красной армии с 1939 г. Призван Пригородным РВК г. Орджоникидзе. Представлен к правительственной награде. Из личного боевого подвига: «В боях на подступах к высоте 206,9 под руководством командира первой стрелковой роты старшего лейтенанта Цурова А. Х. рота в ожесточенных боях выбила противника из укрепленной полосы, уничтожив при этом 220 солдат и офицеров противника. Несмотря на интенсивный огонь противника из всех видов оружия, его рота закрепилась, выполнила поставленную задачу и отбила три ожесточенные контратаки противника, уничтожив 7 станковых пулеметов, 3 миномета противника. В этом бою был тяжело ранен Цуров А. Х. За умелое командование в бою и проявленную при этом стойкость достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени. / Командир 974-го стр. полка майор (Гаретнин). Начальник штаба майор (Бойко). Заключение вышестоящих начальников: Награжден орденом Красной Звезды. / Командир 270-й стр. дивизии (Беляев). 28 июля 1943 г. / Ф. 33. Оп. 686044. Д. 519».

Беков Султан Мажитович, 1920 г. р., гвардии капитан, начальник штаба 285-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии. Имеет ранение 28.07.1943 г. Представлен к правительственной награде — ордену Красной Звезды. Из личного боевого подвига: «Будучи начальником штаба 285-го гв. стр. полка, умело и четко выполнял боевые приказы и задачи штаба дивизии и командира полка. Правильно и четко организуя взаимодействие огня, будучи в передовых рядах, своим личным примером воодушевлял подразделения на разгром врага. Под его оперативным руководством подразделения полка овладели населенными пунктами: Непхаево, Авдеевка, Красное Знамя, Выползовка, Стрельницев. Будучи всё время на передовой, при преследовании противника был ранен на подступах к Старому городу. Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. /Заключение вышестоящих начальников: Достоин награждения орденом Красной Звезды. Гвардии генерал-майор, 15 августа 1943 г. Награжден орденом Красной Звезды. / Приказ 69-й армии № 055/н от 4 сентября 1943 г. /Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2842».

Мальсагов Геланий Мударович, 1918 г. р., сержант, механик-водитель Т-34. Член ВЛКСМ. Представлен к правительственной награде — медали «За отвагу». Из личного боевого листа: «26.03.1943 в боях за населенный пункт Ново-Ямское Орловской области проявил отвагу и мужество. Он точно вел свой танк к намеченной цели, умело маневрируя, обеспечил меткую стрельбу из танка. Своей грозной машиной товарищ Мальсагов давил огневые средства и огневую силу противника. На боевом счету экипажа товарища Мальсагова два противотанковых орудия, два дзота с пулеметными точками и свыше 40 солдат и офицеров противника. / Ф. 33. Оп. 717037. Д. 876».

Нагоев Дудар Магометович, 1920 г. р., младший сержант, шофер 100-го отдельного автотранспортного батальона 60-й армии. Представлен к правительственной награде — медали «За боевые заслуги». Член ВЛКСМ с 1941 г. В Красной армии с 1939 г. Призван Назрановским РВК Чечено-Ингушской АССР. Из личного боевого подвига: «Мл. сержант Нагоев Д. М. проходит службу в 100 автобате с 23 февраля 1943 г. За время работы без аварий и поломок наездил 72 600 км. Имеет 18 дальних рейсов, перевез 367 тонн груза. Не имеет ни одного случая перерасхода горючего и простоя в пути. За время подготовки и наступательных операций, будучи комсоргом батальона, своей самоотверженностью в работе, лично сам водил эшелоны с боеприпасами на передовую линию. Обеспечивая точные движения по графику, на трое суток без отдыха, не сходя с машины, делал по 380 км в сутки, вместо нормы 200 км. Чем обеспечил досрочное выполнение задания по доставке боеприпасов действующим частям. Командование батальона ходатайствует о представлении тов. Нагоева к правительственной награде — медали «За боевые заслуги». / Командир 100 ОАТБ майор /Постеген/. Начальник к. штаба ст. лейтенант /Самуро/. 14 октября 1943 г. / Заключение вышестоящих начальников: Достоин правительственной награды — медали «За отвагу». Начальник тыла 60-й армии, генерал-майор /Сирков/ Отметка о награждении: Приказом 60-й армии № 089/н от 30.10.43 г. награжден орденом Красной Звезды. Нач. 2 отд. ОК 60-й армии, ст. л-т А/С (подпись). / Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1037».

Плиев Сафарбек Лорсович, 1919 г. р., капитан, командир 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 282-го стр. полка 175-й стр. дивизии. Представлен к правительственной награде — ордену Красной Звезды. Член ВКП(б). В Красной армии с 1938 г. Призван Орджоникидзевским РВК. Из личного боевого подвига: «07.07.1943 противник силою до полка пехоты при поддержке танков повел наступление. Главный удар противника был направлен на роту, которой командовал товарищ Плиев. Личный состав роты и сам командир роты проявили исключительную стойкость и выдержку. В этом бою истребил до двух рот пехоты противника и два танка. Атака противника была отбита. /Командир 282-го Свердловского стрелкового полка. 09.07.1943. / Наградить правительственным орденом Красной Звезды. / Командир 175-й Уральской стрелковой дивизии генерал-полковник Борисов. /Ф. 33 Оп. 682526. Д. 1497».

Саутиев Мухамет Ханатович, 1917 г. р., гвардии ефрейтор, командир расчета 120-й мм минометной батареи 153-го гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии. Представлен к ордену Красной Звезды. Член ВКП(б). В РККА с 1939 года. Призван Пседахским райвоенкоматом. Из личного боевого подвига: «В боях с немецко-фашистскими оккупантами показал себя смелым, мужественным, находчивым командиром. 5 июля сего года, отражая вражеские атаки, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь и интенсивную бомбардировку с воздуха огневых позиций минометов, безостановочно вел огонь по врагу. Наблюдатель заметил в лощине скопление автомашин противника, открыв беглый огонь, расчет Саутиева разбил 5 автомашин противника, две поджег, а остальные разогнал. В период боев 5-7 июля сего года расчетом уничтожено более 40 немецких солдат и офицеров, разбито два пулемета и рассеяно до роты автоматчиков противника. За смелость, мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами, достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. / Командир 153-го СП гвардии полковник (Московский) 20.07.1943 г. / Заключение вышестоящих начальников: Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. / Командир 52 гв. ордена Ленина стр. дивизии Герой Советского Союза генерал-полковник (Некрасов). 27.07.1943 г. / Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. / Командир 23 гв. стр. корпуса гвардии генерал-майор (Бахрамеев) 23.071943 г. / Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. / Командующий артиллерией 6-й гв. армии гвардии генерал-майор артиллерии (Тирвин), август 1943 г.».

Среди участников Курской битвы числятся Ажигов У. З., Альтемиров К. Ю., Атигов М. С., Альмурзиев М. Э., Балкоев Умар Сельмурзиевич, Бузуртанов М. А., Батхиев А. Б., Беков Г. Ш., Гадаборшев М. О., Галаев Г. У., Галаев Ю. М., Гагиев И., Дидигов М. Б., Дзауров Х. Ш., Джантемиров Садул Муниевич, Евлоев М. А., Килоев А. С., Костоев Ш. У., Картоев Х. О., Костоев Д. М., Льянов М. А., Мальсагов Х.-Б., Мальсагов А.-Г. З., Оздоев А. А., Оздоев К.-С. Т., Плиев С. Л., Султыгов Х. Э., Тангиев А. С., Умаров И. И., Цуров С. Т. И это не полный список.

Мы преклоняемся перед памятью наших солдат, защитников Отечества, которыми могут гордиться потомки.