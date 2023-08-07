Гости ждали этой встречи с интересом. Анонсированное накануне мероприятие c выставкой ингушских войлочных орнаментированных ковров и участием звёзд ингушской эстрады обещало быть ярким и впечатляющим. Желание узнать о культуре и традициях ингушского народа, лейтмотивом которого была тема — древнее войлочное ремесло, которое представляла этнограф, мастер ковроделия и руководитель мастерской «Истинг» Республиканского дома народного творчества им. К. Евлоевой Зейнеп Дзарахова, изъявили гости нашей республики, а также жители Джейрахского района и работники лечебного комплекса.

Зейнеп Дзарахова — частый гость курорта «Арамхи», куда её, как этнографа и знатока материально-духовной культуры часто приглашают на встречу с туристами.

На этнический праздник приехали из Назрани почётный судья в отставке Лейла Колоева, директор музыкальной школы г. Назрани Марина Медарова, член союза композиторов России Зарема Мальсагова, артисты Русского музыкально-драматического театра Республики Ингушетия — народная артистка Республики Ингушетия Зара Аушева, заслуженная артистка Республики Ингушетия Белла Базоркина, заслуженный работник культуры РИ Мадина Пугоева и др.

Почему с войлоком связывают древнюю культуру и традиции ингушского народа? Всё элементарно, основное занятие, на котором зиждилось материальное положение далёких предков ингушей, аборигенов гор, было овцеводство. Суровые условия жизни в горах обеспечивали этому виду деятельности благополучное развитие. Овцы не прихотливы в уходе, да и пастбища горных альпийских лугов служили хорошим основанием для развития овцеводства. Среди ингушей существует древнее поверье, что давным-давно, когда люди понимали язык животных, к человеку обратилась овца, с просьбой принять её в своё домашнее хозяйство. «Я обеспечу твоему дому обилие и благодать, — сказал она, — и бросила в один угол прядь своей шерсти, в другой — молоко, а в третий — овечий сыр», — сказывая этим, что содержание овец обеспечит семью теплом и пропитанием. А главное, что это занятие было доступно каждой семье. Так войлок стал незаменимым в быту. Из шерсти люди шили одежду, делали одеяла, напольные ковры, решали самые насущные проблемы, а потом стали делать ковры с орнаментами для создания уюта и украшения интерьера дома. Со временем овцеводство закрепилось и по религиозным понятиям, поскольку в исламе к этому животному особое, сакральное отношение.

Мастерская «Истинг» в Республиканском Доме народного творчества им. К. Евлоевой

Как мы уже отметили, фестиваль «Войлочное искусство ковроделия», прошедший в горах, был посвящен искусству ковроделия ингушей. Популяризацией этого древнего ремесла вот уже более десяти лет занимается доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Дзарахова. Изначально эта идея была подхвачена директором художественной школы г. Назрани Л. Мержоевой, которая в 2016 году пригласила этнографа для обучения этому ремеслу детей в художественную школу г. Назрань.

Более широкую поддержку войлочному ремеслу оказал Республиканский дом народного творчества им. К. Евлоевой, который организовал у себя, и в подопечных Домах культуры сельских поселений мастерские «Истинг», которые З. Дзарахова успешно курирует. На счету подопечных «Мастерской» участие в региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, мастер-классах и т. д. Результатом участия мастеровых стали призовые места и признание ценителей народного искусства.

Отрадно отметить, что Республиканский дом народного творчества, создал все условия для возрождения этого искусства и популяризации его среди подрастающего поколения. Технология изготовления войлочных орнаментированных ковров, представленная на Международном форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» (Санкт-Петербурге-2022) вошла в сотню шедевров нематериального наследия народов России и вошла в издание «Антология народной культуры».

Отдельный стенд на этом вечере представлял материал по теме встречи. Это прежде всего книга-альбом «Г1алг1ай г1арчож. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924), переизданный в 2023 году Зейнеп Дзараховой, в котором представлены ингушские ковры-истинги из разных сел республики, зарисованные в начале 20-х годов прошлого столетия художником и краеведом Хаджи-Бекиром Ахриевым. А также буклеты, справочный материал о работе и достижениях мастерской «Истинг» при РДНТ, копия Сертификата о том, что технология ингушского ковроделия вошла в «Антологию народной культуры России» и т. д.

Примечательно, что в этом прекрасном уголке горного края с видом на Столовую гору, вечер начался в исполнении песни «Горы» на стихи Рамзана Цурова и музыку Тамерлана Дзейтова в исполнении заслуженной артистки Республики Ингушетии Беллы Базоркиной. Вела встречу народная артистка Республики Ингушетия Зара Аушева:

— Возрождение национальных промыслов, в которых отображаются многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа — важное направление в деле сохранения национальной идентичности. Оно и понятно, т. к. многие традиционные ремесла были забыты. Однако ценители и носители народного искусства работают над сохранением национальной культуры, и роль их в этом направлении бесценна. Традиционные ремёсла, как их раньше называли, а сегодня это настоящее искусство, приобщают нашу молодёжь к ценностям народной культуры в целом. Через это искусство глубже познаются традиции и нравы народа, и ярче представляется традиционная народная культура представителям других национальностей, для тех, кто интересуется бытом и жизнью других этносов. Об этом подробнее расскажет нам автор этих замечательных ковров, представленных здесь, известный ученый и руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова.

В свою очередь Зейнеп Дзарахова рассказала присутствующим о войлочной традиции ингушского народа. Как оно зародилось, и в каких целях использовался в быту войлок, как со временем зародилось войлочное ковроделие, которое переросло в настоящее искусство, с использованием разнообразных природных красителей, национальных орнаментов и по специальной технологии.

— Слово «войлок» происходит от метода работы с шерстью, а именно, от «волочения», то есть скручивания, сворачивания шерсти, что на ингушском языке звучит как «ферт» — производное от более древнего слова «хIорч корч (де)», что означает то же самое — «волочить» или «корчить». Изначально ковры из войлока изготавливали из естественной однотонной шерсти, это светлый, черный или коричневый цвет. Потом начали использовать природные красители, которые получали из растений, камней, минералов. Стали использовать орнаменты, с которыми горцы были знакомы издревле. Они наносились на глиняную посуду, на изделия из дерева, на камни, служили своего рода оберегами, несли в себе определенную символику, и являлись скорее знаками, чем рисунками. Это были роговидные орнаменты, солнце, звёзды, геометрические фигуры, солярный знак и т. д. Перенесённые на войлок орнаменты создали более интересные композиции. Естественно, красота ковра и его качество зависели от мастерства и художественного вкуса рукодельницы. В композиции войлочных орнаментальных ковров вкладывали определенные смыслы, пожелания и надежды. В основном, ингуши изготовляли ковры по врезной технологии. Своё мастерство женщины передавали по наследству.

Представленная на фестиваль коллекция ингушских ковров является копией ковров, зарисованных в 20-х годах в альбоме «Г1алг1ай г1арчож. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924») художником Хаджи-Бекиром Ахриевым, и коврами, зарисованными чуть позже, в 30-40 х годах художником Г.-М. Даурбековым, этнографами И. Щеблыкиным и М. Базоркиным, которые вошли в каталог под названием «Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии» (Грозный, 1978 г.) вместе с частью зарисовок, сделанных в своё время Х-Б. Ахриевым.

Рассказы Зейнеп Дзараховой о войлочном ковроделии, обычаях и традициях народа переплетались в ходе этого праздничного мероприятия с песнями о красоте гор и обычаев ингушского народа, которые в унисон исполняли Зара Аушева и Белла Базоркина.

Элемент свадебного обряда с использованием войлочного ковра

Зара Аушева вместе с этнографом Зейнеп Дзараховой рассказали и о традиции свадебного обряда, который получил название — «нув-ферт тассар» (дословно — «бросить войлок с веником»). То есть, перед невестой, переступающей порог новой семьи кладут в развёрнутом виде войлочный ковёр «истинг». Невеста же в свою очередь должна его собрать и отложить в правую сторону. Обозначает этот символический обряд, то, что в дом идёт новая хозяйка со всеми составляющими. Эта традиция сегодня успешно возрождается в том виде, в каком она изначально соблюдалась. Зара Аушева, часто выступающая ведущей на традиционных свадебных мероприятиях, очень пристально следит за соблюдением этого обряда, объясняя его значение и смысл. Ковры из коллекции «Истинг» З. Дзараховой встречают невест в разных уголках республики, и подбирают хозяева ковры с орнаментальными композициями, некогда зарисованными в селениях, родом из которых являются их предки.

Участие гостей в мастер-классах по ковроделию

Особое настроение у участников вечера вызвал мастер-класс, и в то же время конкурс для взрослых и детей по ковроделию. Это был конкурс по скорости сшивания деталей-орнаментов, а для детей — по закрашиванию «ковров» в зарисовках.

Победители и участники конкурсов из Финляндии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ингушетии были приятно удивлены подаркам из войлока: сувенирным коврикам, детским сумочкам с орнаментами, и яркой розой из красного войлока, которая досталась самой меленькой участнице, пятилетней Агнии из Санкт-Петербурга.

В завершение участники конкурса собрали большой кистинский ковёр, которому тут же было уготовано новое название «Ковёр дружбы».

Вечер получился очень насыщенным и интересным. Песни в исполнении Зары Аушевой и Белы Базоркиной, лезгинка создавали особое праздничное настроение. Были довольны и организаторы встречи, и гости фестиваля, которые испытали живой интерес к уникальному культурному наследию и богатому нематериальному этнокультурному наследию ингушей.