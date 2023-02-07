Дата

Дань памяти

В Липецкой области, близ селения Казельки, сегодня отмечали трагическую дату гибели генерала Суламбека Осканова

0
М. Аушев, Д. Мусаев, Б-А.Бекботов, Ю. Танкиев, М.Картоев, Р. Осканов, С. Мержоев, А. Майсигов.

7 февраля 1992 года при исполнении воинского долга героически погиб, уводя неисправный самолёт от деревни, генерал-майор Суламбек Осканов.

Траурный митинг подготовили учащиеся школы деревни Хворостянка. Выступая на этом мероприятии, глава администрации Добринского района Александр Пасынков сказал:

— Военный летчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга 7 февраля 1992 года на окраине деревни Казельки. В 18:21 в землю врезался истребитель фронтовой авиации МиГ-29, которым управлял начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Осканов. Пилот принял единственно верное решение, вписав свое имя в бессмертие. Такой человек достоин уважения и всяческих почестей, — отметил он. — И мы обязаны проводить такие мероприятия в его честь. Наша земля во все времена славилась такими героями, на которых и держится всё наше государство. И на протяжении многовековой истории никакие вражеские силы не смогли нам навязать свое мировоззрение. Этого не случится и сейчас.

На встрече присутствовали постоянный представитель Ингушетии в Липецкой области Бей-Али Бекботов, сын генерала — Руслан Осканов, а также земляки, представители ингушей и чеченцев, которые проживают в Липецке и в Липецкой области, среди которых Салман Мержоев, Адам Майсигов, Магомед Аушев и др. Они прочитали молитву по исламской традиции у обелиска и сделали памятное фото.

В свою очередь Руслан Осканов поблагодарил всех присутствующих за тёплые слова в адрес его отца и отдельно администрацию района за такое трепетное отношение к памяти генерала Суламбека Осканова.

Надо отметить, что для всех участников встречи администрацией Добринского района была организована горячая еда в полевой кухне. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный оркестр.

После траурного митинга администрация района пригласила делегацию из Республики Ингушетия и бывших сослуживцев генерала Суламбека Осканова на званый ужин.

Напомним, что 7 февраля 1992 года на 13-й минуте полета мотор самолёта, который испытывал лётчик Суламбек Осканов, заглох. В течение двух с половиной минут лётчик пытался остановить самопроизвольное падение самолета, который летел на высоте 4000 метров со скоростью 900 километров в час, выдерживая колоссальную нагрузку, и вот, казалось бы, когда можно было успеть катапультироваться, он увидел горящие огни деревни Казельки. Эти секунды решили всё... Взрыв прогремел в трехстах метрах от мирно спящего села.

В селе есть и музей, рассказывающий о подвиге героя. Имя Осканова носит местная школа. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Суламбеку было присвоено звание Героя России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
31 год назад погиб первый Герой современной России Суламбек Осканов
Глава государственно-правового управления перешел на работу в Миннац Ингушетии
В Ингушетии у водителя «двенадцатой» нашли героин
Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата Ингушетии по ММА
Полицейские Ингушетии призвали пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток
В ЦКР города Магаса пройдут мастер-классы актеров Ингушского ТЮЗа
Команда РСШ «Ангушт» Ингушетии стала победителем первенства ЮФО по мини-футболу
В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Афганистан — наша память и боль»
Более 350 граммов марихуаны изъяли у задержанного за «пьяную» езду жителя Ингушетии
Школьникам Ингушетии рассказали о Дне российской науки
Комтуризма Ингушетии примет участие в международной выставке в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 