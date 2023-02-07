Траурный митинг подготовили учащиеся школы деревни Хворостянка. Выступая на этом мероприятии, глава администрации Добринского района Александр Пасынков сказал:

— Военный летчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга 7 февраля 1992 года на окраине деревни Казельки. В 18:21 в землю врезался истребитель фронтовой авиации МиГ-29, которым управлял начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Осканов. Пилот принял единственно верное решение, вписав свое имя в бессмертие. Такой человек достоин уважения и всяческих почестей, — отметил он. — И мы обязаны проводить такие мероприятия в его честь. Наша земля во все времена славилась такими героями, на которых и держится всё наше государство. И на протяжении многовековой истории никакие вражеские силы не смогли нам навязать свое мировоззрение. Этого не случится и сейчас.

На встрече присутствовали постоянный представитель Ингушетии в Липецкой области Бей-Али Бекботов, сын генерала — Руслан Осканов, а также земляки, представители ингушей и чеченцев, которые проживают в Липецке и в Липецкой области, среди которых Салман Мержоев, Адам Майсигов, Магомед Аушев и др. Они прочитали молитву по исламской традиции у обелиска и сделали памятное фото.

В свою очередь Руслан Осканов поблагодарил всех присутствующих за тёплые слова в адрес его отца и отдельно администрацию района за такое трепетное отношение к памяти генерала Суламбека Осканова.

Надо отметить, что для всех участников встречи администрацией Добринского района была организована горячая еда в полевой кухне. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный оркестр.

После траурного митинга администрация района пригласила делегацию из Республики Ингушетия и бывших сослуживцев генерала Суламбека Осканова на званый ужин.

Напомним, что 7 февраля 1992 года на 13-й минуте полета мотор самолёта, который испытывал лётчик Суламбек Осканов, заглох. В течение двух с половиной минут лётчик пытался остановить самопроизвольное падение самолета, который летел на высоте 4000 метров со скоростью 900 километров в час, выдерживая колоссальную нагрузку, и вот, казалось бы, когда можно было успеть катапультироваться, он увидел горящие огни деревни Казельки. Эти секунды решили всё... Взрыв прогремел в трехстах метрах от мирно спящего села.

В селе есть и музей, рассказывающий о подвиге героя. Имя Осканова носит местная школа. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Суламбеку было присвоено звание Героя России.