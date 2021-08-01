На сегодняшний день в регионе насчитывается около 15 тыс. детей-инвалидов. Лидирующие позиции в структуре детской инвалидности продолжают занимать болезни нервной системы, врожденные пороки развития (ВПР), болезни глаза и его придаточного аппарата, психические расстройства и расстройства поведения и болезни костно-мышечной системы.

Помощь детскому населению, включая детей-инвалидов, оказывается в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в городской детской поликлинике в Назрани, в четырех детских поликлинических отделениях в структуре многопрофильных больниц, педиатрических кабинетах, лечебно-профилактических учреждениях и фельдшерско-акушерских пунктах. Также для оказания стационарной педиатрической и специализированной педиатрической помощи в медицинских организациях развернуто более 300 коек.

Помимо этого, с 2013 года по принципу стационарного пребывания функционирует Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором ежемесячно реабилитацию проходят 55 детей от 1 года до 15 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, патологией центральной нервной системы, а также постожоговыми и посттравматическими осложнениями. С момента открытия в организации реабилитацию прошли свыше 6 тыс. детей, в том числе из других регионов, в то время как в этом году — 530 детей.

Другой структурой в системе социального обслуживания детей-инвалидов в республике является стационарное учреждение ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в котором проживающие дети также на бесплатной основе и получают все необходимые меры поддержки.

Существенную помощь особенным детям оказывают и благотворительные фонды. Все пожертвования доходят до адресатов и расходуются на приобретение оборудования, прохождение курсов реабилитации, оплату дорогостоящих операций.

По словам министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекира Муталиева, ведомство оказывает содействие, в том числе, детям-инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет до 1 января 2005 года как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На сегодняшний день в сводном списке состоит 69 семей, при этом в текущем году решился жилищный вопрос у трех семей.

В виде ежемесячных денежных компенсаций поддержку Минтруд оказывает и по оплате ЖКХ: возмещение расходов за данный вид услуг предоставляется в размере 50%. На сегодня число получателей ЕДК из этой категории составляет более 3 тыс. человек.

Управляющий ГУ РО Фонда социального страхования РФ по региону Руслан Дахкильгов добавил, что подразделение реализует меры поддержки в виде предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, включая их изготовление и ремонт, а также в виде выплат работающим родителям 4-х дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами.

«Мы также оформляем талоны на бесплатный проезд. К примеру, в этом году оформлено 118 талонов на все виды транспорта. Отмечу, что компенсация стоимости билетов не предусматривается в случае, если они покупаются людьми самостоятельно», — проинформировал Дахкильгов.

Касаясь санаторно-курортного лечения, в текущем году выдано 24 путевки в санатории города Нальчика. До конца года планируется отправить на лечение еще 68 человек.

Наряду с этим, одной из ключевых льгот для детей с ограниченными возможностями является получение бесплатного образования и стипендий: академической и социальной, а также бесплатное или частично бесплатное предоставление общежития для проживания иногородних лиц.

По словам и. о. заместителя министра образования и науки Асхаба Дудургова, для всех льготных категорий, включая детей-сирот, предоставлена бессрочная льгота при зачислении в высшее учебное заведение в размере 9% от общего количества бюджетных мест, выделяемых той или иной учебной организацией, и квота в размере 10% по программам среднего профессионального образования.

«Замечу, что поступающим необходимо успешно сдать итоговую аттестацию по окончании общеобразовательной организации, а также выбрать процедуру сдачи — либо в традиционной форме сдачи экзаменов, либо в форме вступительных испытаний в самом вузе, где им будут предоставлены особые условия», — отметил замминистра.

В колледже сервиса и быта как структурное подразделение создана базовая профессиональная образовательная организация. Здесь дети с ограниченными возможностями обучаются востребованным профессиям, которым после помогают в трудоустройстве.

«На сегодня 43 студента обучается по направлению подготовки «Портной» в отделении среднего профессионального образования, созданном в 2019 году», — заявил директор Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа Мустафа Цуров.

Фурсов поблагодарил собравшихся за проводимую работу и дал ряд поручений, обозначив новые задачи.

«У нас почти 30% населения — это дети-инвалиды, что, конечно, большой показатель для республики. И наша цель — совместно с родителями максимально окружить этих детей заботой и теплотой. То есть мне бы хотелось, чтобы работа по социальному сопровождению этих детей строилась при наличии траектории развития ребенка», — заключил вице-премьер.