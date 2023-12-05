Открывая диалог, руководитель Миннаца республики Руслан Мизиев вкратце сообщил о результатах реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Ингушетия на 2021–2023 годы» и плана подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» республиканской госпрограммы «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики». Он также проанализировал текущую ситуацию по данной проблематике.

«В этом году мы установили три основные угрозы, которые необходимо держать в поле зрения и нейтрализовать, — сказал Мизиев. — К первой я бы отнес активизацию спящих ячеек, состоящих из тех, кто находится в розыске, участвует в нападении на сотрудников правоохранительных органов. В этой связи хотелось бы отметить отличную работу многих органов, прежде всего комитета по делам молодежи, по вызволению из лап тлетворной идеологии молодых братьев Гандалоевых, которые, к счастью, не успели наломать дров и не погубили себя и безвинных людей.

Вторая угроза исходит от всевозможных фейков, недостоверной информации про действия наших военных и силовиков в зоне СВО, призывов выходить на митинги, дестабилизировать обстановку в республике. Третья — это угроза, связанная с событиями в секторе Газа. Все вы знаете, что произошло в аэропорту Махачкалы. Те, кто вначале призывал молодежь подниматься на защиту палестинцев, сегодня пытаются поджечь межнациональный и межконфессиональный костер другим способом: дескать, за подобные нарушения в центральной России отделываются административным наказанием, а кавказцам навешивают уголовные статьи. Понятно, что это чистой воды провокация».

Представитель центра по противодействию экстремизму в своем выступлении сделал акцент на публикациях экстремистского характера в соцсетях. По его словам, многие пользователи наивно полагают, что под разными никами их не выявят, однако когда к ним приходят, выясняется, что они не думали, что все так серьезно.

Присутствовавший на конференции религиозный деятель Ахмед Тангиев рассказал об итогах состоявшейся недавно в Магасе всероссийской конференции «Роль и место религиозных деятелей в борьбе с радикальной идеологией и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений».

Напомним, что в своем выступлении на этом форуме помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Айдамир Валиев подчеркнул слова главы государства, что «для нас очевидно, что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи». Тангиев подчеркнул, что лучшее, что простые люди могут сделать для палестинцев — молиться за них. А люди, по его словам, там не нужны: в этом их заверил выходец из сектора Газа.

На встрече также сообщалось о готовности к отправке в Египет бортом МЧС 26 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, собранной в Ингушетии. Груз будут сопровождать два депутата парламента Ингушетии, которые передадут его местному Красному Полумесяцу.

Выступили на конференции и другие представители разных ведомств, рассказав о своей деятельности в минимизации проблематики терроризма и экстремизма.

Завершая диалог, Мизиев призвал собравшихся серьезнее относиться к составлению отчетов о проводимых мероприятиях, активнее подавать заявки на конкурс «Лучшее мероприятие», а также повышать квалификацию по поднятой теме.