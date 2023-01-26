В стенах главного корпуса ИнгГУ в Магасе прошли творческие мастер-классы, организованные руководством вуза и Ассоциацией ремесленников Ингушетии. В мероприятии также приняли участие представители «Клуба художников ИнгГУ».

«Нашей целью было привлечь молодёжь, сделать так, чтобы после сессии и тяжелого периода студенты могли развеяться и отвлечься, восстановить свое ресурсное состояние», — говорит Адам Галаев, руководитель Ассоциации ремесленников Ингушетии.

Несмотря на то, что у некоторых студентов всё ещё продолжается сдача экзаменов, молодые люди смогли найти время и посетить мероприятие, начавшееся с утра и продлившееся в течение нескольких часов.

«Люди приходили, пробовали, участвовали. Сегодня нас порадовали гости, студенты, преподаватели. На нашем мероприятии побывала и ректор Фатима Албакова, с которой мы обсудили возможность совместной работы в будущем», — поделился молодой ремесленник.

В рамках акции свои работы представили 12 мастеров, трое из которых провели мастер-классы по гончарному делу в рамках проекта «Путь ремесленника», а также мастер-классы по художественному направлению и бисероплетению.

«Самое главное впечатление, которое остаётся от любого мероприятия, создают участники, их настроение и делает мероприятие. Для нашей команды мастеров самое приятное — это встретить наших друзей и познакомиться с новыми творческими личностями», — отметил Адам Галаев.