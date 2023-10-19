Как сообщили газете «Ингушетия» во Всероссийском межнациональном союзе молодёжи республики, конкурс проводился в три тура. Мероприятие призвано популяризировать родной язык среди молодого поколения.

«Целью мероприятия было привлечь внимание широкой общественности к важности сохранения и развития родного языка, а также содействовать его активному использованию в различных сферах жизни. Конкурс способствует развитию коммуникационных навыков, умения говорить и выразительно передавать мысли на ингушском языке», — рассказали в общественной организации.

Победителем конкурса стала команда из ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Плиево имени народного писателя Плиева Магомед-Саида», которая показала обширные знания и отличное владение ингушским языком. Ребята стали не только триумфаторами конкурса, но и гордостью своей школы.

Второе место досталось команде учащихся из ГБОУ «Лицей № 1 г. Назрань». По словам организаторов мероприятия, ребята проявили высокий уровень подготовки и получили заслуженное признание от жюри.

Третье место заняла команда ГБОУ «Лицей — детский сад г. Магас», которая также продемонстрировала хорошие знания ингушского языка и способность эффективно передавать свои мысли с помощью родной речи.

Отмечается, что все участники конкурса были награждены призами и грамотами за их вклад в популяризацию и сохранение ингушского языка. В свою очередь мэрия Магаса заверила в своей поддержке мероприятия и призвала к дальнейшему развитию языковых и культурных традиций региона.

Следующий этап конкурса «Ингушский язык в лицах и словах» пройдет среди школ Назрановского района. Это событие вызывает большой интерес среди учащихся и педагогов, которые уже подготавливаются к конкурсу и надеются повторить успех своих предшественников.

«Такие мероприятия играют важную роль в сохранении и развитии родного языка и культуры. Конкурсы, подобные «Ингушскому языку в лицах и словах», способствуют формированию у молодежи гордости за свою национальность и стимулируют интерес к изучению родного языка», — подчеркнули в ВМСМ РИ.