От имени Главы республики председатель правительства Владимир Сластенин передал приветственные слова участникам и гостям форума. «Тема конференции, посвящённая юбилею нашей республики, имеет глубокую символичность и значимость для научной жизни региона. Эти 30 лет являются серьёзной вехой в истории ингушского народа. Мы смогли возродить республику, стабильно развивать её, и сегодняшняя конференция — это хорошая возможность определить место и значение этих 30 лет не только в нашей собственной истории, но и в истории России, частью которой мы являемся. Уверен, что столь представительный состав участников обеспечит плодотворную работу конференции и поднимет кавказоведение на новый уровень», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

После оглашения приветствия состоялась церемония награждения юбилейными медалями «30 лет Республике Ингушетия», которые вручал почётным гостям премьер-министр Владимир Сластенин.

В работе конференции приняли участие представители правительства республики, министерств и ведомств, средств массовой информации, а так же делегации из других субъектов России и стран, представители научного общества, среди которых: старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Л. И. Цвижба, руководитель Ресурсного центра ВРО Ассамблеи народов России Ю. Ф. Болдырев, директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА (АбИГИ) А. Е. Ашуба, проректор по учебно-методической работе Дагестанского государственного педагогического университета И. А. Дибиров, ведущий научный сотрудник отдела истории народов Карачаево-Черкессии института гуманитарных исследований при правительстве Карачаево-Черкесской республики А. А. Байрамкулова, ассоциированный исследователь главной лаборатории Франции по изучению монотеистических религий М. Б. Цароева.

В свою очередь с приветственным словом обратились к присутствующим и представители делегаций, почетные гости конференции. В своих выступлениях они отметили, что научный форум послужит укреплению добрососедских отношений как между представителями разных субъектов России, так и стран зарубежья, продолжению традиций дружбы и взаимопонимания, которыми всегда славился Кавказ, а также единению народов, их культурному и научному взаимообогащению.

Далее в первой половине дня состоялось пленарное заседание научно-практической конференции, в ходе которого прозвучали доклады представителей архивной, научной, образовательной деятельности на темы фольклора, родного языка, формах общественного использования архивных документов и т. д. С основным докладом, посвященном проблемам становления и развития Ингушетии, выступила кандидат исторических наук, заведующая отделом истории Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева Марем Долгиева. На заседании также прозвучали доклады: «Роль фольклора в исторической прозе абхазо-адыгских литератур» (А. Ашуба); «Россия и Ингушетия. Единение на все времена. Взгляд через столетия» (Ю. Болдырев); «Родной язык — средство сохранения этнокультуры» (И. Дибиров) и другие.

Вторая часть конференции была организована по четырём тематическим секциям, в рамках которых были обсуждены ряд актуальных теоретических и практических вопросов современной науки. Работа прошла по таким направлениям, как: Актуальные вопросы истории России, Кавказа и Ингушетии (ведущие: Кидирниязов Д. С., Матиев Т. Х.); «Проблемы этнологии и историческое краеведение: от истории к современности» (ведущие: Сефербеков Р. И., Цароева М. Г.); «Культура, наука и образование на Кавказе: история и современность» (ведущие: Шафранова О. И., Мальсагова Т. М.); «Языки, фольклор и литература народов Кавказа как фактор сохранения национальной культуры» (ведущие: Биданок М. М., Матиев М. А.)

По материалам конференции был подготовлен сборник, состоящий из следующих разделов: «Актуальные вопросы истории России, Кавказа и Ингушетии»; «Проблемы этнологии и историческое краеведение на Кавказе: от истории к современности»; «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти»; «Языки, фольклор и литература народов Кавказа как фактор сохранения национальной культуры» и «Культура, наука и образование на Кавказе: история и современность».

Для участников конференции были организованы выставки научных изданий ГБУ Ингушский НИИ и Госархива РИ, где гости могли ознакомиться с трудами ингушских ученых и архивистов. Были представлены материалы, посвященные истории Ингушетии, декоративно-прикладному и изобразительному искусству. По желанию, гости могли приобрести в книжной лавке литературу по истории, этнографии и краеведению республики.

Организаторами конференции являются Государственная архивная служба Республики Ингушетия и Научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева.

— Работа конференции прошла на высоком уровне, — считает доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Ингушского НИИ Зейнеп Дзарахова. — Программа была насыщенной. Работа секций плодотворной и продуктивной, направленная на развитие экономического и культурного научного потенциала республики. Безусловно, без науки, без глубокого изучения истории народов невозможно становление и дальнейшее развитие государства. Этим вопросам как раз и были посвящены в основном доклады, прозвучавшие на этом мероприятии. Взаимосвязь и сотрудничество между научными деятелями должна стать хорошим потенциалом в развитии научной и творческой деятельности регионов и способствовать укреплению основ государства.

Напомним, что Международная научно-практическая конференция в рамках республиканских мероприятий, посвященных юбилею региона, проходит с 14 по 17 ноября. Прибывшие в республику почётные гости в первый же день посетили Мемориал памяти и славы Ингушетии в городе Назрани, ознакомились с экспозициями «Мемориального комплекса жертвам репрессий». 15 ноября прошла официальная часть Международной конференции, пленарное заседание учёных и работа по секциям. 16 ноября, состоялась экскурсионная поездка в горную часть республики, где участники научного форума ознакомились с богатым историческим наследием ингушского народа, посетив башенные комплексы Вовнушки, Бишт, святилище Тхаба-Ерды.