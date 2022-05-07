Принял участие в мероприятии и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бекхан Барахоев, по инициативе которого состоялось памятное собрание в новом формате — Георгиевская ленточка шириной 1 метр и длинной 100 метров была развернута вдоль фасада стометровой смотровой башни, символизирующей согласие и единство народа. Руководитель субъекта обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Акция «Георгиевская лента», несомненно, — нужное и важное дело, призванное объединить людей по всему миру в период празднования Великой Победы! Георгиевская ленточка — это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это проявление благодарности и уважения к ветеранам, а также гордости за Великую Победу», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В заключение прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Ингушетия.

В апреле 2005 года в РФ впервые стартовала общественная акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы. Она была задумана и осуществлена при поддержке РИА Новости и региональной общественной организации «Студенческая община». Организаторы акции создали ее «кодекс», в котором подчеркивалось, что георгиевская ленточка является не геральдическим или наградным символом, а репликой традиционного биколора. Ее было запрещено продавать, а также использовать в политических целях. Оригинальные ленты дореволюционных, советских или российских наград и знаков в акции использовать не допускалось. Устроители акции на своем сайте рекомендовали прикреплять георгиевскую ленточку на лацкан одежды, повязывать «на руку, на сумку или на антенну автомобиля».

С 2005 года акция стала традиционной и проводится ежегодно. Волонтеры раздают георгиевские ленточки не только в России, но и более чем в 70 странах мира.