9 мая

Акция, объединяющая народы

В Магасе состоялась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

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В столице Ингушетии торжественно прошла Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В центре Магаса, на площади Алания, в рамках торжественного митинга собрались представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, воспитанники Всероссийского молодежного движения «Юнармия», жители региона.

Принял участие в мероприятии и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бекхан Барахоев, по инициативе которого состоялось памятное собрание в новом формате — Георгиевская ленточка шириной 1 метр и длинной 100 метров была развернута вдоль фасада стометровой смотровой башни, символизирующей согласие и единство народа. Руководитель субъекта обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Акция «Георгиевская лента», несомненно, — нужное и важное дело, призванное объединить людей по всему миру в период празднования Великой Победы! Георгиевская ленточка — это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это проявление благодарности и уважения к ветеранам, а также гордости за Великую Победу», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В заключение прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Ингушетия.

В апреле 2005 года в РФ впервые стартовала общественная акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы. Она была задумана и осуществлена при поддержке РИА Новости и региональной общественной организации «Студенческая община». Организаторы акции создали ее «кодекс», в котором подчеркивалось, что георгиевская ленточка является не геральдическим или наградным символом, а репликой традиционного биколора. Ее было запрещено продавать, а также использовать в политических целях. Оригинальные ленты дореволюционных, советских или российских наград и знаков в акции использовать не допускалось. Устроители акции на своем сайте рекомендовали прикреплять георгиевскую ленточку на лацкан одежды, повязывать «на руку, на сумку или на антенну автомобиля».

С 2005 года акция стала традиционной и проводится ежегодно. Волонтеры раздают георгиевские ленточки не только в России, но и более чем в 70 странах мира.

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