С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Народного собрания республики Руслан Паров. Спикером мероприятия выступила почётный председатель РОО «Ассамблея народов Ингушетии» Мадина Барахоева. Не так давно возглавляемая ею организация, включающая в себя 16 национально-культурных обществ республики, отмечала свой 10-летний юбилей. В заседании приняли участие представители чеченского, армянского, осетинского, азербайджанского, дагестанского, грузинского, татарского, балкарского обществ региона. Собравшиеся определили основную задачу мероприятия — повышение эффективности взаимодействия различных этнических групп Ингушетии.

Было отмечено, что представители разных народов могут с полным основанием называть республику своим «мирным домом». В регионе не наблюдалось каких-либо осложнений на межнациональной почве. Этому способствует и активная деятельность Ассамблеи народов Ингушетии под эгидой Миннаца. Такие национально-культурные автономии республики, как азербайджанская, турецко-месхетинская, грузинская, узбекская и некоторые другие громко заявили о себе по всему миру, их знают в Москве и других столицах различных стран. В последнее время активно развивается в регионе афганское национальное общество. Ингушетия может поделиться хорошей практикой межнационального взаимодействия. В следующем году в полной мере заработает сайт ассамблеи.

На пленарном заседании были заслушаны доклады заведующей отделом НИИ имени Чаха Ахриева Лелы Арапхановой, председателя регионального отделения Союза женщин России Мадины Ужаховой, представителей студенческого совета ИнгГУ и др. Кстати, в Ингушском университете обучаются люди десятков национальностей.

Участники заседания рассмотрели такие актуальные вопросы, как региональные практики в сфере реализации государственной этнокультурной политики в деятельности институтов гражданского общества, пути формирования государственной гражданской идентичности, роль информационных технологий и СМИ в популяризации изучения родных языков, традиций и обычаев народов России и др.

В заключение мероприятия Мадина Барахоева рассказала представителям национально-культурных обществ о программах и грантах, в которых могли бы себя реализовать их общественные организации.

Напомним, стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года определила приоритеты, цели, принципы, основные направления, задачи и механизмы реализации государственной национальной политики. Цель стратегии — укрепление государственного единства и целостности России, сохранение этнокультурной самобытности её народов, сочетание общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечение конституционных прав и свобод граждан.