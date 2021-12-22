Организовали мероприятие управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства Ингушетии, комитет по делам молодёжи республики и мэрия города Малгобека. Участники заседания были едины во мнении, что коррупция убивает будущее государства, лишая законных прав граждан.

В ходе беседы поднимались такие вопросы, как соблюдение закона, причины появления коррупции и коррупционного поведения, влияние коррупции на различные сферы деятельности отдельного человека и государства в целом. Представители молодёжи предлагали наиболее эффективные, по их мнению, способы борьбы с коррупцией. Они отмечали важность формирования гражданской позиции, направленной на осознание недопустимости коррупционного поведения.

«Мы живем в очень сложное время — время реформ и кризисов, время преобразований. Крупнейшим препятствием к экономическому росту и развитию является коррупция. Что это за явление? Это моральное разложение должностных лиц и политиков, выраженное в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами. Коррупция проявляется в разных формах: взятки, растрата, вымогательства, незаконное пожертвование, фаворитизм. Но в какие бы «одежды» она ни рядилась, суть ее и последствия тяжелые и пагубные», — подчеркнули в своих выступлениях спикеры заседания.

Говоря о распространенности данного правонарушения, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства Ингушетии Муса Гагиев рассказал о работе в направлении противодействия коррупции. Он особо отметил, что, соприкоснувшись с данным преступлением, любой гражданин может оперативно сообщить о факте вымогательства взятки. По его словам, нужно всего лишь позвонить по телефону «горячей линии».

Приводя примеры коррупционной взятки, Муса Гагиев рассказал о наиболее частых местах возникновения коррупционных отношений. Во-первых, это школы и детские сады, где недобросовестные директора требуют определенную оплату за принятие ребёнка в учреждение.

Столкнувшись с подобным, родитель должен сообщить в соответствующие органы. Звонок при этом носит характер анонимности.

Мероприятие было построено так, чтобы все его участники имели возможность выступить со своими предложениями и задать интересующие вопросы.

В заключение дискуссии участникам встречи раздали антикоррупционные брошюры, на которых размещена вся необходимая информация, телефоны доверия и «горячие линии».