В профилактической акции приняли участие помощник главы администрации города, секретарь АТК А. Дзейтов, имам с. п. Инарки Х. Евлоев, инспектор ПДН, капитан полиции Л. Чемурзиева, инспектор ПДН А. Мациева.

Гости рассказали школьникам о негативном влиянии идеологи радикализма и экстремизма на молодое поколение. Гости призвали ребят не позволять себя втягивать в подобные сети, а также повышать уровень знаний и совершенствоваться, так как только образованный человек не встанет на путь негативных проявлений.

Данный вопрос был рассмотрен также с точки зрения религии. Согласно исламу, намеренное причинение вреда кому-либо не приветствуется и является грехом. Участники преступных группировок и их действия не имеют ничего общего с исламом.

Секретарь антитеррористической комиссии А. Дзейтов рассказал о специфике деятельности своей структуры, привёл несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых и вдов погибших участников незаконных вооруженных формирований, призвал беречь себя и своих близких.

Имам с. п. Инарки Х. Евлоев в свою очередь, обращаясь к ребятам, призвал их слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой, учиться, достойно представлять родной край и после окончания учёбы в школе.

Выступая перед учащимися, организаторы мероприятия отметили, что сегодня перед нашим обществом стоит задача формирования у молодежи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма.

«Терроризм не признает границ, а его жертвами становятся люди разного возраста. Учитывая, что на ложные призывы отзывается в основном молодежь, важность сегодняшнего мероприятия очевидна. Наш долг — оберегать ее от всего дурного, и чтобы этого добиться, мы все должны бороться с этим злом. Ведь будущее нашей республики, нашего города зависит от подрастающего поколения», — подчеркнул Дзейтов.

По его словам, борьба с международным экстремизмом предполагает в первую очередь работу с молодежью, как с наиболее уязвимой категорией граждан. Для того чтобы эта деятельность была эффективной, нужно понимать, откуда у юных людей берутся подобные идеи.

Так, среди факторов молодежного экстремизма он особо выделил влияние родителей, которые отличаются радикальными убеждениями. Также это может быть влияние сверстников, которые являются приверженцами экстремистских взглядов, или авторитетных лиц, находящихся в кругу общения подростка, влияние экстремистских сообществ в интернете.

Выступая перед учащимися, спикеры призвали участников мероприятия быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и экстремизм. Также рассказали о существующем наказании за пропаганду экстремизма, а в случае проявления каких-нибудь актов экстремизма на территории города призвали незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.