В мероприятии приняли участие члены антитеррористической комиссии Малгобекского муниципального района Магомет Джамбулатов, Нурадин Дарсигов, религиозный деятель Рамзан Зандукаев.

Основная цель встречи со старшеклассниками заключалась в предупреждении и пересечении распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодёжи. Представители антитеррористической комиссии на примере последних событий рассказали ребятам, какие последствия ждут молодых людей из-за поддержки терроризма в интернете.

Гости настоятельно советовали школьникам слушаться педагогов, быть примерными учениками, показывать достойный пример младшим. Зандукаев разъяснил учащимся суть и цель радикальных идеологий, рассказал об отношении религии к бесчеловечным методам, к которым прибегают террористы, и на примерах из жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его сподвижников показал несовместимость образа мусульманина и террориста.

Как отметили организаторы встречи, подростки и молодежь, как самая социально незащищенная группа населения, являются наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в том числе экстремистского толка. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна и потому требует пристального внимания и изучения. Современная молодежь стоит перед лицом больших перемен, большой неопределенности и неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее и рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению, не всегда конструктивными способами.

Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивно-экстремистским действиям. В силу своего возраста, молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности, которые при определенных жизненных условиях и наличии питательной среды могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности. В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.