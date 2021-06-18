Глава администрации района Хамзат Долтмурзиев поздравил медиков и обратился к ним с приветственной речью. Он выразил слова признательности и поблагодарил медицинских работников за их нелёгкий труд. Чиновник отметил, что в медицине не бывает случайных людей.

«Это действительно — призвание! Вашу работу невозможно выполнять механически, без полной самоотдачи. И за это мы вам особенно благодарны! В ваших руках здоровье жителей района, ежедневно вы спасаете жизни, делаете здоровыми сотни людей. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником и желаю вам доброго здоровья и силы духа», — добавил глава района.

После торжественных поздравлений глава муниципалитета вручил грамоты медицинским работникам от администрации Малгобекского района и букеты цветов.

«Благодарим вас за высокую оценку нашего труда. В тяжелое время администрация Малгобекского района оказала нам всяческую поддержку во всеобщей борьбе с коронавирусной инфекцией, и благодаря такой сплоченности мы преодолеем все трудности», — отметила главный врач Малгобекской районной больницы Лилия Сампиева.

Много теплых слов благодарности за самоотверженный труд и добрые пожелания прозвучали на мероприятии в адрес медиков. К поздравлениям присоединились депутат Народного собрания Ингушетии Харон Саутиев, председатель регионального общественного движения «Матери России» Лейла Амирханова и представители Малгобекского городского совета депутатов.

День медицинского работника выпадает в этом году на 20 июня. В России праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В торжествах принимают участие врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений, их родственники и друзья. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных учебных заведений.

В этот день граждане отдают дань уважения и выражают благодарность людям, которые посвящают свою жизнь медицинской деятельности.

Напомним, День врача начали отмечать на официальном уровне 41 год назад. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году была установлена дата празднования Дня медика. Традиция сохранилась и в Российской Федерации. Таким образом, медики страны отмечают свой профессиональный праздник в 41-ый раз.