В мероприятии приняли участие советник Главы Ингушетии И. Антонов, секретарь антинаркотической комиссии при Главе РИ А. Татиев, нарколог МЦРБ № 1 г. Малгобека А. Ваделов, члены антинаркотической комиссии.

В ходе заседания глава города сообщил о результатах работы антинаркотической комиссии МО «Городской округ г. Малгобек» за текущий год. С докладом о наркоситуации, сложившейся в городе, выступил врач нарколог ГБУЗ «МЦРБ № 1» А. Ваделов. Он подчеркнул, что в сравнении с прошлым отчетным периодом в настоящее время наблюдается сокращение случаев наркомании среди молодых людей.

Заместитель отдела — начальник полиции МО МВД России «Малгобекский» А. Фаргиев также выступил с докладом. Он сообщил участникам заседания информацию о фактах совершения правонарушений, связанных с незаконным употреблением и распространением наркотиков, курительных смесей и других психотропных веществ за десять месяцев 2021 года.

В ходе обсуждения особое внимание члены комиссии уделили вопросу восприятия наркомании в молодёжной среде. Участники заседания выразили необходимость формирования негативного отношения молодёжи к немедицинскому потреблению психотропных наркотических веществ.

В заключение мероприятия И. Антонов выделил важность тесного взаимодействия между всеми структурами, вовлеченными в профилактическую работу с наркоманией для своевременного решения поступающих вопросов, улучшения ситуации с распространением наркотиков.

Подводя итоги заседания антинаркотической комиссии, мэр Малгобека М. Галаев подчеркнул важность проведения работы, направленной на недопущение и пресечение курения несовершеннолетними в общественных местах, необходимость активизации проведения акций, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Также он акцентировал внимание участников заседания на проведении работы по вовлечению подрастающего поколения в полезные формы занятости, спортивные, досуговые и профилактические мероприятия, формированию позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни и неприятие наркотиков.

По его словам, особое внимание при этом должно быть уделено профилактическим мероприятиям среди подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.