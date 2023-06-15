В рамках исполнения поручения Президента России от 30 октября 2022 года и постановления правительства Ингушетии от 28 февраля текущего года был установлен порядок предоставления субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведения работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по подключению этого оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации республики в этом году.

Корреспондент газеты «Ингушетия» попросил рассказать о том, кто может получить данную меру поддержки, заместителя министра энергетики и ЖКХ Ингушетии Алисхана Дзаурова.

— Эту меру поддержки могут получить следующие категории наших граждан: участники ВОВ; инвалиды боевых действий; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий; многодетные семьи, в составе которых воспитываются и содержатся трое и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленные, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети, а также достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет; малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи, в том числе с детьми, среднедушевой доход (доход одиноко проживающего гражданина) которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с Законом Республики Ингушетия «О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия».

Собеседник особо отметил, что право на предоставление субсидии имеют граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками домовладений, расположенных на территории Республики Ингушетия и заключившие договор о подключении с газораспределительной организацией после 31 декабря 2022 года. Субсидия предоставляется гражданину в отношении одного домовладения однократно.

— Теперь о том, как определяется размер субсидии, — продолжил Дзауров. — Размер субсидии определяется равным размеру затрат гражданина на покупку и установку газоиспользующего оборудования и (или) на проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках заключенных договоров о подключении, но не более 100 тысяч рублей в отношении одного домовладения однократно. Денежные средства не выдаются гражданину на руки, они будут перечислены в газораспределительную организацию после проведения всех необходимых работ на объекте.

Поясню также порядок и сроки предоставления субсидии. Граждане, претендующие на получение субсидии, подают заявление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия о предоставлении субсидии в одном экземпляре по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку и представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина. К заявлению прилагаются следующие документы:

— документ, подтверждающий статус гражданина (право гражданина на получение субсидии) и отнесение гражданина к одной из отдельных категорий граждан, установленных абзацах третьем — пятом пункта 1 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Ингушетия;

— договор о подключении, заключенный гражданином с газораспределительной организацией;

— реквизиты банковского счета газораспределительной организации, осуществляющей работы по договору о подключении;

— согласие гражданина на осуществление органами исполнительной власти Республики Ингушетия в отношении него проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (содержится в заявлении);

— ознакомление с основаниями прекращения предоставления физическому лицу субсидии и основаниями для возврата физическим лицом субсидии (содержится в заявлении).

В случае обращения законного представителя или представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляется документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. Документы, подтверждающие статус гражданина (право гражданина на получение субсидии), должны соответствовать федеральным законам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Ингушетия.