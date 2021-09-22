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В Минобрнауки Ингушетии чествовали учителей математики, физики и информатики

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В Министерстве образования и науки Ингушетии подведены итоги республиканского конкурса профессионального мастерства учителей математики, физики и информатики.

В образовательном ведомстве состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса при участии министра образования и науки РИ Эсет Боковой.

«Считаю, что участие в подобных состязаниях открывает для учителя новые возможности для профессионального роста и способствует совершенствованию педагогического мастерства. Поздравляю победителей и лауреатов с заслуженным успехом и желаю им не останавливаться на достигнутом. Пусть энтузиазм и любовь к своей профессии всегда будет сопровождать ваш трудовой путь! Удачи!» — цитирует министра её пресс-служба.

По итогам республиканского конкурса «Лучший учитель математики, информатики и физики Республики Ингушетия» места распределились следующим образом:
в номинации «Физика»: 1-е место — Гомкортиев Микаил Тагирович, учитель физики гимназии «Марем» г. Магаса, 2-е место — Дадаев Ахмед Вахидович, учитель физики школы № 25 с. п. Пседах, 3-е место — Барахоева Танзила Мустафаевна, учитель физики школы № 18 г. Малгобека;
в номинации «Информатика»: 1-е место — Барахоева Айшат Даутовна, учитель информатики школы № 3 г. Карабулака, 2-е место — Фаргиева Зульфия Султангиреевна, учитель информатики школы № 19 с. п. Сагопши, 3-е место — Мациева Макка Алихановна, учитель информатики школы № 18 г. Малгобека.

В номинациях «Алгебра» и «Геометрия»: 1-е место — Арапханова Хава Макшариповна, учитель математики школы № 4 с. п. Троицкое, 2-е место — Мальсагова Фатима Магомедовна, учитель математики школы № 16 г. Малгобека, 2-е место — Цечоева Заира Зияудиновна, учитель математики школы № 25 с. п. Пседах.

В номинации «Математика»: 2-е место — Китиева Тамуся Гирихановна, учитель математики школы № 9 г. Назрани, 2-е место — Котиева Эсет Султановна, учитель математики школы № 23 с. п. Инарки, 3-е место — Галаева Зура Ахмедовна, учитель математики школы № 4 с. п. Кантышево, 3-е место — Могушкова Лейла Бисултановна, учитель математики гимназии Назрановского района, 3-е место — Мусиева Марьям Беслановна, учитель математики школы № 20 г. Малгобека.

В текущем году в конкурсе приняли участие 26 учителей, из них 14 стали победителями и лауреатами. Конкурс состоит из двух этапов. Первый (заочный) этап включает «Заочный конкурс по предмету» (решение заданий ЕГЭ-типа) и конкурс «Портфолио». Второй (очный) этап состоит из трех туров. Это — «Профессиональный конкурс по предмету» (открытый урок и внеклассное мероприятие по учебному предмету) и «Творческий конкурс по предмету» (самопрезентация педагогического опыта работы).

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