На вопросы журналистов отвечали министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова и сенатор, представитель исполнительной власти республики в Совете Федерации, председатель государственной экзаменационной комиссии Мухарбек Барахоев.

Отвечая на вопрос об изменениях в организации и проведении ЕГЭ, руководитель ведомства сказала, что итоговое сочинение (изложение) в текущем году выпускники будут писать в стенах своей школы. В 11-х классах планируется вернуться к старому порядку сдачи ЕГЭ, в частности, включить в перечень обязательных экзаменов для получения аттестата по базовой математике.

ГВЭ по предметам по выбору в 2022 году будет проводиться для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В качестве обязательных предметов выпускникам 9-х классов предстоит сдавать ОГЭ по русскому языку и математике и еще два предмета — по выбору.

В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос относительно выплаты денежных средств организаторам ЕГЭ-2021 года. Председатель ГЭК Мухарбек Барахоев проинформировал, что до конца декабря текущего года планируется произвести оплату специалистам, привлеченным к проведению ГИА.

Журналисты поинтересовались, какие действия нужно предпринять, если ребенок заболеет во время экзамена, чтобы он смог сдать ЕГЭ.

Бокова пояснила, что есть определенная процедура в случае, если выпускник не может участвовать в экзаменах по состоянию здоровья. Ему необходимо предъявить государственной экзаменационной комиссии заявление о повторном допуске на сдачу экзамена вместе с документом, подтверждающим уважительность причины неявки на экзамен. ГЭК рассмотрит заявление и представленный документ, после чего назначит день для повторного участия в экзамене в текущем году в резервные сроки в соответствии с единым расписанием экзаменов.

Руководитель Минобрнауки заявила, что проводить ЕГЭ дистанционно для выпускников, которые на момент экзаменов болеют или находятся на карантине, не планируется. Для них предусмотрен дополнительный период. А также нет планов по введению дополнительных обязательных предметов для одиннадцатиклассников, кроме русского языка и математики.

Комментируя изменения в содержании ЕГЭ −2022, председатель ГЭК Барахоев пояснил, что к основным изменениям будущего года относят отказ от сочинения по обществознанию и истории. Так как это были наиболее объемные задания, сокращено время экзаменов, но его должно хватить участникам ЕГЭ на выполнение всех заданий. Из ЕГЭ по профильной математике был убран ряд заданий базового уровня сложности и добавлены задания, позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки.