1 сентября начался первый этап маркировки упакованной воды. В соответствии с ним, все производители, импортёры, а также оптовые и розничные продавцы должны пройти регистрацию в государственной системе мониторинга через сайт «Честный знак». С 1 декабря 2021 года вся минеральная упакованная вода, которая производится на территории России или ввозится на территорию, должна быть идентифицирована с помощью индивидуальных кодов. С 1 марта 2022 года обязательной к маркировке становится вся упакованная вода.

В совещании в аграрном ведомстве региона приняли участие начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка, сырья и продовольствия Минсельхоза Ингушетии Магомед Базгиев, руководители проектов ООО «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Субботин и Таисия Сергеева, а также представители пяти республиканских компаний-производителей: «Обанхи», «Башлоам», «Ачалуки», «Бэст» и «Вода Джейрахская».

Главные задачи цифровой маркировки — сделать российский рынок прозрачным, гарантировать подлинность и качество продукции. Есть твердое убеждение, что этот государственный проект имеет большие перспективы. Прежде всего потому, что на пути нелегальной продукции становится общественный контроль. Теперь потребитель имеет возможность отсканировать код своим смартфоном через специальное бесплатное приложение «Честный знак» и узнать всю правду о бутылке, которая стоит на прилавке. В плюсе, конечно же, и государство, и производители. Оптовому и розничному продавцу остается лишь следовать всем этим правилам.

Вот как это работает: вся маркированная продукция проходит через единую национальную систему маркировки «Честный знак», которая призвана отслеживать весь путь товара с момента производства (или ввоза в страну) до момента покупки. Ее создателем является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Средством идентификации для маркировки выбран цифровой код Data Matrix — двумерный штрих-код. Этот код достаточно емкий и вмещает гораздо больше информации о товаре, чем линейные и QR-коды. К тому же подделать такой код вряд ли удастся. Выпуск и движение Data Matrix кодов контролирует ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга товаров).

Основные участники оборота в маркировке — это всегда производители и импортеры, дистрибьюторы, оптовики и, конечно же, торговые точки. Именно последние выводят товар из оборота.

К сожалению, по данным Ростехнадзора, рынок питьевой воды в России заполонен поддельной продукцией. Контрафактом является каждая четвертая бутылка. Воду добывают из обычных нелицензированных скважин и продают под видом родниковой, причем известных торговых марок. Правообладатели несут ущерб в миллионы рублей, теряют доверие потребителей. Ведь вода, добытая непонятно откуда и в каких условиях, ухудшает здоровье, а то и вовсе приводит к летальному исходу.

Напомним, 31 мая 2021 года правительство Российской Федерации приняло постановление № 841 об обязательной маркировке упакованной воды.