Внутренние импульсы оказываются гораздо важнее внешних. Таким образом, художник стремится жить в этом мире, чтобы иметь возможность сотворить то, что ему предназначено.

Каждый творческий человек обладает своим, только ему присущим подходом изображения вещей, своим стилем изложения. Уверенно можно сказать, что индивидуальный почерк присущ и творчеству художника Алихана Майриева, персональная выставка которого открылась на днях в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии под названием «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения».

Алихан Майриев родился 23 октября 1958 года в селении Мужичи ЧИАССР. С детства его любимым занятием было рисование. Это увлечение явилось главной причиной его желания серьезно заниматься художественным творчеством. В 1970 году Алихан Майриев поступает в детскую художественную школу Сунженского района, которую в то время возглавлял известный мастер декоративно-прикладного искусства, ветеран Великой Отечественной войны А. А. Кухтин.

После службы в армии судьба забрасывает его в далекий Приморский край, где он работал в органах внутренних дел, в городе Находка. В 1986 году художник успешно оканчивает Владивостокское художественное училище (ныне Приморский краевой художественный колледж). Учеба в художественном училище позволила выработать собственный стиль работы и оставила неизгладимый след в дальнейшей творческой деятельности молодого живописца.

После возвращения на родину Алихан Майриев профессионально занимается живописным творчеством. В настоящее время он работает в собственной мастерской, принимая активное участие в различных мероприятиях. За годы своей творческой деятельности им выполнено множество картин, среди которых пейзажи, натюрморты, сюжетные работы, созданные в различных тематических направлениях.

Алихан Майриев до сих пор не выставлял свои работы на персональной выставке, но его работы участвовали в многочисленных коллективных выставках художников региона, страны и зарубежья. Художественный стиль живописца Алихана Майриева, благодаря своеобразной живописной манере исполнения и цветовой палитре, присущей его кисти, легко узнаваем и любим его многочисленными почитателями. За его плечами многолетний и плодотворный творческий путь.

В экспозицию открывшейся выставки «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения» вошло более 30 работ мастера, написанных в различных жанрах и тематических направлениях.

Поздравить и поддержать художника в этот знаменательный для него день в музее ИЗО собрались родственники, друзья, коллеги, депутаты Народного собрания Ингушетии и городского совета Карабулака, сотрудники регионального Минкультуры, а также многие ценители прекрасного.

«Представленные сегодня работы — это попытка передать ту красоту, что нас окружает. На этих картинах изображены отдельные уголки Ингушетии, которые с детства притягивают меня. Я люблю писать пейзажи с натуры, часто выезжаю на пленэры, потому что окружающая нас природа прекрасна в любую пору», — говорит сам автор выставки.

Главный специалист отдела историко-культурного и художественного наследия Министерства культуры Ингушетии Залина Заурова, поздравив Алихана Майриева с открытием выставки, вручила приветственный адрес и подарок от и. о. министра культуры Хаджибикара Мальсагова.

«Уважаемый Алихан Берснакоевич! От лица всей творческой интеллигенции Республики Ингушетия и от себя лично сердечно поздравляю вас с открытием персональной выставки «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения». Эта выставка — уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия и привлечение интереса ценителей живописи. Уверен, что мероприятие привлечет внимание не только специалистов в области искусства, но и тех, кому небезразлична национальная культура. От всей души желаю всем участникам и гостям экспозиции вдохновения, творческих открытий и ярких впечатлений», — отметил в своем приветственном адресе Мальсагов.

Куратор выставки главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова вручила грамоту Алихану Майриеву от Главы республики Махмуд-Али Калиматова за вклад в развитие культуры и искусства Ингушетии, а также диплом от директора музея Любови Тумгоевой за проведение персональной выставки и за вклад в сохранение национальной культуры.

Много тёплых слов было сказано в адрес художника в течение мероприятия. О давней дружбе с детских времен с Алиханом Майриевым поведал собравшимся народный художник Ингушетии Багаудин Сагов.

«Мы с Алиханом дружим еще с 70-х годов. Познакомились, когда оба учились в художественной школе. Помимо его живописных работ, я могу с уверенность сказать, что он также является прекрасным скульптором. Поверьте, если талант дан человеку, то от этого не уйдешь. От всей души желаю тебе крепкого здоровья и дальнейших успехов!» — сказал он.

«Даже неискушенному зрителю будет сложно не согласиться с тем, что Алихан создал свой оригинальный стиль. Его первая и долгожданная выставка удалась на славу. Видно, как мастер стремился наполнить работы своим художественным видением окружающего мира и эмоциями. Я желаю тебе не останавливаться и дальше творить в таком же духе!» — отметил в своём выступлении народный художник РИ Батыр Картоев.

Также на мероприятии с пожеланиями удачи и творческих успехов виновнику торжества выступили заслуженные деятели искусств РИ Бекхан Дахкильгов и Адам Галаев, художница Айна Буружева.

В заключение мероприятия Алихан Майриев поблагодарил всех за поддержку и теплые слова в свой адрес и провел для гостей экскурсию по залу, где были выставлены его работы, ответил также на все интересующие вопросы гостей.

Познакомиться с творчеством талантливого живописца Алихана Майриева на его персональной выставке «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения» в музее ИЗО Ингушетии можно до 24 января 2023 года. Выставка также доступна всем обладателям «Пушкинской карты».