Дали Хаджи-Маратовна Яндиева родилась 7 ноября 1996 года в живописном местечке Эль-Больсон — городе на юго-западе провинции Рио-Негро Аргентины. Дали росла в большой и творческой семье архитекторов. Ее дедушка по отцовской линии — выдающийся ингушский поэт-лирик Джемалдин Хамурзаевич Яндиев.

Окружение в семье и воспитание благоприятствовали развитию художественных данных девочки. Еще в детском саду она стала создавать свои первые «картины», которые уже в таком раннем возрасте пользовались спросом у преподавателей. В 11-летнем возрасте Дали поступила в Школу акварели Сергея Андрияки, которую окончила с красным дипломом.

Обучение в художественной школе позволило Дали существенно улучшить состояние художественной подготовки для дальнейшего поступления в Академию акварели изящных искусств Сергея Андрияки. Сергей Николаевич — ректор Академии акварели и изящных искусств, народный художник Российской Федерации, который известен в мире не только как один из талантливейших мастеров академической акварельной живописи, но и как прекрасный педагог и организатор, создавший в Москве уникальную школу и академию акварели.

Академия предлагала Дали Яндиевой новую, не имеющую аналогов концепцию художественного вуза, главной целью которого было воспитание высококлассных мастеров-универсалов на базе фундаментальной академической подготовки. Впервые со времен Высокого Ренессанса учебное заведение возрождало систему образования, оснащая каждого художника обширными знаниями различных техник изобразительного искусства. Ведь недаром один из лучших китайских пейзажистов Го Си считал, что живопись узких специалистов «подобна игре на одной струне».

Уникальность методики, разработанной Сергеем Андрияки, заключается в том, что художник-педагог работает одновременно с учениками над одним сюжетом. Вместе они проходят все этапы от карандашного наброска до законченной работы. Обучаясь в академии, Дали Яндиева освоила один из редких, почти исчезнувших видов изобразительного материала — многослойную классическую акварель. Это удивительная по своим возможностям и одна из самых трудных художественных техник. Педагоги академии уверены, что академическая художественная школа является великим достижением мировой культуры и подлежит сохранению, как, безусловно, подлежат сохранению классические школы балета и музыкального исполнительства.

Дали Яндиева с отличием окончила академию в 2020 году. Темой дипломной работы стали масштабное живописное полотно «Сбор ингушской невесты» и иллюстрации к сборнику стихов Джемалдина Яндиева. Сегодня эти работы входят в фонд академии. Также одной из тем дипломной работы была книжная графика. При подготовке учебных проектов у Дали появился интерес к графическому оформлению литературных произведений. Если появляется возможность проиллюстрировать книгу, то она не отказывает себе в этом удовольствии. За годы своего творчества художница проиллюстрировала несколько книг: «Отважная княжна», автором которой является Аза Мухиева, стихотворный сборник Джемалдина Яндиева и два учебных пособия для детей Лоры Майер.

Творчество молодой художницы не ограничивается только книжной иллюстрацией. Сегодня она профессионально занимается живописью. Работает в разных жанрах и техниках. Каждая техника импонирует художнице по-своему, но предпочтение она все же отдает акварели и гуаши, поскольку львиная доля ее работ выполнена именно в этих техниках.

Дали говорит: «Когда вы изучаете историю искусства, историю костюма, архитектуры и так далее, то называть что-то более любимым очень сложно. Я работаю в академической классике, но это не догма, я также люблю и абстрактное искусство, которое откровенно не классическое, я люблю импрессионизм, который принципиально вел борьбу с академистами. Могу точно сказать, что мне не очень нравятся наивные жанры искусства. Я готова понять начинающего художника, но я не могу понять человека, который занимается живописью всю жизнь, а разницы в технике между первой и последней работой никакой нет».

Несмотря на молодость, Дали Яндиева является участницей многих всероссийских и международных выставок. Первое участие в выставке состоялось во время ее учебы в художественной школе. В то время, в мае 2011 года, в Манеже состоялось открытие персональной выставки Сергея Андрияки и в экспозицию вошли работы лучших учеников школы. Большая часть выставок Дали проходили под эгидой Сергея Андрияки. Не обязательно при его личном участии, но академия вносила очень большой вклад в организацию этих вставок. Они были в разных странах, в том числе в Черногории и Японии.

В 2018 году Дали стала участницей выставки «Ингушетия многовековая», организованной в Париже в рамках международного проекта «Дни ингушской культуры во Франции». Выставка не была персональной, но для молодой художницы она была важной, потому что эти работы не курировались академией.

Выставка в рамках проекта Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия «По мотивам романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» — первая персональная выставка Дали Яндиевой. К её созданию художницу вдохновило не только чтение романа, но и пребывание на исторической родине, в горной Ингушетии, где и разворачиваются события, описанные в самом романе. В современное время иллюстраторы используют разные средства художественной выразительности, создавая особый вид изобразительного искусства, который оказывает влияние и на взрослую, и на детскую аудиторию читателей, формируя чувственное восприятие мира, способствуя раскрытию литературного текста.

Дали Яндиева в своих работах стремится показать и раскрыть сложный и прекрасный мир героев романа. Работы выполнены с интересом как к самому автору произведения, так и к его героям. Художница полагалась на свое индивидуальное впечатление о романе и его героях. Облегчало работу то, с каким невероятным мастерством автором романа были описаны пейзажи, бытовые сцены, словно они уже были написаны не только пером, но и кистью.

Интересны парные портреты героев романа «Последний разговор с Зору» и «Калой и Дали выходят из пещеры». В них художница сумела показать столкновение характеров. Реалистичны тематические и пейзажные работы «Гибель Гойтемира», «Поймал медведя», «Правда об отце», «Посвящение в мужчины» и др. Особенно удачными получились бытовые сцены.

В настоящее время одними из самых востребованных техник создания иллюстраций являются как относительно новые техники (компьютерная графика, главным преимуществом которой является возможность масштабирования и определенная степень минимализма), так и традиционные, к которым, к примеру, относится акварель. Иллюстрации Дали Яндиевой представляют собой крупноплановые изображения главных и эпизодических героев, выполненные в компьютерной и акварельной графике. Часто психологические портреты изображены в интерьере и на фоне пейзажа, что вносит лирическую ноту в порой драматические события. Главный упор сделан на раскрытие характеров романа.

Коллекция из 20 иллюстраций к роману «Из тьмы веков» удивительно гармонично вписалась в экспозицию выставочного зала, где также будут представлены и другие предметы: фотографии Идриса Базоркина с семьёй, коллегами и друзьями из фонда музея ИЗО Ингушетии, часть бесценного архива исследователя творчества Идриса Базоркина Якуба Патиева: статьи и книги о самом романе и его авторе, копии исторических фото и документов, издания романа «Из тьмы веков» разных лет. Все эти предметы дают возможность окунуться в эпоху, в которой жил автор романа.

Приятным подарком для зрителей, пришедших на торжественное открытие выставки, станет отрывок из спектакля «Из тьмы веков» в исполнении артистов Русского государственного музыкально-драматического театра Республики Ингушетия.

Приглашаем всех желающих на открытие выставки 20 сентября 2022 года в 14:30 по адресу: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139, тел.: 8 (8734) 44-48-56.

Мадина Хамхоева, куратор выставки, главный хранитель Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия, заслуженный работник культуры РИ