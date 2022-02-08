Своё видение событий тридцатилетней давности ученики третьей городской школы отразили в рисунках. В зале музея звучали песни и стихи о бессмертном подвиге Осканова на русском и ингушском языках. К памятной дате школьники подготовились со всей ответственностью.

«Мы гордимся нашим земляком, наши сердца наполнены огромным чувством гордости за Суламбека Сусаркуловича Осканова. Этот подвиг не уйдёт в небытие, он будет с нами всегда», — подчеркнула ученица 7-го класса Амина Акталиева.

По словам организаторов, мероприятие в первую очередь направлено на патриотическое воспитание молодёжи.

«Ежегодно в нашем музее проходят тематические мероприятия, посвященные подвигу Суламбека Осканова и направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В текущем году мы представили выставку детских работ, посвящённых памятной дате. Такие мероприятия очень востребованы среди школьников Карабулака, и дети очень активно принимают в них участие, подготавливая свои выступления как на русском, так и на ингушском языках», — отметила куратор мероприятия, заместитель директора музея Ася Евлоева.

По её словам, школьники, несмотря на свой юный возраст, с чувством гордости рассказывают о Суламбеке Осканове, это явный признак того, что он по сей день оставляет свой неизгладимый след в памяти каждого человека.

Полёт в бессмертие — так впоследствии назовут самоотверженный поступок нашего земляка. В эти памятные дни об ингушском лётчике говорили практически в каждом уголке России, не только в Ингушетии и Липецкой области, и вся страна единодушно чествовала своего национального героя.

Такие люди, как Суламбек Осканов, составляют гордость России, ее достояние. В жизни всегда бывают те секунды, когда человек в ответственный миг должен принять важное решение. Подвиг ингушского лётчика-испытателя — пример для многих поколений. Но самое главное — на этой земле есть люди, которые живут благодаря его подвигу. А значит, жив и он — в благодарной памяти.

Напомним, Суламбек Осканов геройски погиб 7 февраля 1992 года при выполнении лётного задания. В самолете МиГ-29 произошел отказ техники. Летчик ценой собственной жизни сумел отвести самолет в сторону от села Хворостянка, предотвратив его падение на населенный пункт. Указом Президента Российской Федерации 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации, начальнику Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Суламбеку Сусаркуловичу Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.