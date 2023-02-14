В тяжелейших условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, они сохранили верность военной присяге. Отдавая дань уважения их подвигу, в настоящее время во многих учреждениях нашей республике из года в год проводятся мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.

13 февраля в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова состоялось мероприятие, в котором приняли участие участники боевых действий в Афганистане, ветераны войны, председатель «Совета солдатских отцов» Руслан Сагов, учащиеся СОШ № 1 г. Назрани под руководством учительницы Эсет Масаудиновны Газдиевой, а также руководство и сотрудники музея.

«Афганская война... Она ушла в историю и за неполных десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Эта война своим черным крылом коснулась многих семей, принеся с собой страдания и слёзы. Война в Афганистане — это горе прежде всего тех, кто непосредственно в ней участвовал. Несомненно, что у каждого из них участие в войне оставило незаживающую боль на многие годы», — говорили выступавшие.

«О войне говорить всегда тяжело, но мы не имеем права забывать о ней, о тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой, — сказал один из афганцев Руслан Муталиев. — Но, несмотря на всё, жизнь продолжается, продолжается своими контрастами: черное — белое, темное — светлое. Проходит время, и мы переводим его в годы, а ушедшие годы — в вечность. И чем дальше от нас уходят годы, тем все больше понимаешь подвиг тех, кто был когда-то рядом с нами, подвиг молодых ребят 80-х, которые сложили свои головы на далекой земле Афганистана».

«Война — это своего рода чистилище моральных и нравственных принципов. Мы всегда помогали во всем друг другу, ели, пили из одной чашки, все было честно и открыто. У каждой войны есть итог. Итог афганской войны — не только опаленные её огнем погибшие и изувеченные. Это и суровый наказ всем живущим беречь мир!» — отметил следующий выступавший афганец Т. Костоев.

«Я считаю, наш долг — чтить и помнить героический подвиг всех воинов, кто принимал в ней участие, — сказала учительница СОШ № 1 г. Назрани Эсет Масаудиновна Газдиева. — Стараться всеми силами, чтобы наши дети также не забывали, помнили, через какие испытания пришлось пройти нашим воинам-афганцам. Чем больше мы будем знать об уроках истории, и о войне в том числе, тем бдительнее будем, тем больше будем ценить мирную жизнь, уважать память павших, быть благодарными тому поколению людей, которые выполняли свой долг, принятые обязательства. Боль о погибших — это вечная боль нашего народа. И стереть из памяти всё, что было на войне, нельзя, так как это нужно не мёртвым, это нужно живым, то есть всем нам, и молодёжи в том числе».

Эта война оставила неизгладимый след в сердце каждого человека, который побывал там. Этот след не сотрет ничто. Словно печать, поставленная на линии судьбы каждого из этих людей.

15 февраля 1989 года территорию Афганистана окончательно покинули советские войска. Это был настоящий праздник для нашей страны.

Организатором данного мероприятия была заместитель директора музея Заретхан Плиева.