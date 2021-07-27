Открывая коллегию, главный полицейский Ингушетии Михаил Коробкин с удовлетворением отметил рост на 7,5% значения ключевого показателя деятельности МВД — раскрываемости преступлений, а в части деяний, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, — на 14,4%.

«Это важно. И в-первую очередь, для простых граждан, чью безопасность мы обеспечиваем и чьи нарушенные права всеми доступными и законными способами пытаемся восстановить» — отметил министр.

Личный состав ведомства, работая в условиях продолжающихся противоэпидемиологических мер, введённых в регионе в связи с коронавирусом нового типа, успешно решал служебные задачи. Коробкин, заслушав руководителей служб и подразделений министерства, включая начальников территориальных органов МВД, задал докладчикам ряд уточняющих вопросов и акцентировал их внимание на необходимости детального, всестороннего подхода к расследованию и раскрытию каждого преступления, к профилактике преступности в целом.

Министр напомнил о том, что общество, жители республики надеются на профессионализм сотрудников органов внутренних дел и их верность долгу.

Глава ведомства обозначил для личного состава приоритетные задачи на очередной период, особо отметив необходимость обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения «Единого дня голосования», создания условий, препятствующих криминализации экономики республики, усиления контроля за расходованием бюджетных средств в рамках выполнения федеральных целевых программ и инвестпроектов.

К ключевым задачам он отнес и обеспечение противодействия незаконному обороту оружия и наркотических средств, раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет, пресечение экстремистской и террористической деятельности, повышение безопасности дорожного движения.

В завершение заседания министр поблагодарил подчиненных за самоотверженный труд в сложных условиях, отметив, что общий положительный результат деятельности министерства складывается из усилий каждого, кто честно исполняет свой долг.