Коллегия

Достойное выполнение возложенных задач

В МВД по Ингушетии подвели итоги работы за минувший год

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В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции заседание коллегии МВД по Ингушетии по итогам 2021 года проводилось в формате видеоконференции.

Открывая коллегию, министр внутренних дел Михаил Коробкин определил курс предстоящего обсуждения — дать принципиальную оценку работе органов внутренних дел республики, выявить причины и условия, которые препятствуют повышению эффективности работы, выработать меры для сохранения и роста прогрессивной динамики оперативно-служебной деятельности министерства на очередной период.

Действуя в обстановке, осложненной распространением коронавирусной инфекции и противоэпидемиологическими мерами, введенными в Ингушетии в этой связи, полиция республики эффективно решала стоящие перед ней служебные задачи.

В числе достигнутых успехов генерал-лейтенант полиции отметил рост раскрываемости преступлений. В абсолютных цифрах количество раскрытых уголовно-наказуемых деяний в истекшем году увеличилось на 200, включая ряд резонансных преступлений. Министерством в пределах своей компетенции обеспечен правопорядок в преддверии и в период проведения Единого дня голосования, а также в период проведения Всероссийской переписи населения.

Коротко отметив достигнутые успехи, министр сосредоточил внимание участников заседания на проблемных вопросах, подчеркнув, что «мы должны проанализировать сложившееся положение дел, выработать алгоритм наших действий в наступившем году, чтобы впредь не допускать тех ошибок и просчетов, которые совершили в году прошедшем».

Анализируя доклады выступающих руководителей подразделений, главный полицейский республики подробно разбирал все факторы, негативно влияющие на работу, оценивал и конкретизировал предлагаемые докладчиками меры нейтрализации данных факторов, ставил задачи на перспективу.

Коробкин поставил сотрудникам полиции приоритетные задачи в текущем году: противодействие незаконному обороту оружия и наркотических средств, организованной преступности и коррупции, декриминализация сферы ТЭК, стабилизация аварийности на дорогах региона, а также реализация мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции среди личного состава министерства.

В завершение совещания министр выразил слова благодарности региональным властям, а также руководителям силового блока, подчеркнув, что все рабочие моменты решались в тесном взаимодействии с руководством республики, представителями других министерств и ведомств.

Также Коробкин поручил передать слова благодарности всему личному составу министерства за достойное выполнение возложенных задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей республики.

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