Одинаково проникновенными были слова всех выступавших, обращавшихся к молодежи с призывом быть такими же достойными, каким был Суламбек Осканов.

Главной целью мероприятия было донести до населения республики, какую значимую роль сыграл военный офицер, ингушский лётчик Суламбек Осканов в жизни нашей страны, и как этот положительный образ должен быть олицетворен в литературных и музыкальных произведениях, повествующих о бессмертном подвиге генерала авиации, выходца из небольшого селения Плиево Назрановского района Ингушетии.

Как мы знаем, 7 февраля 1992 года во время ночного экспериментального полета самолет, за штурвалом которого находился Осканов, потерял управление и начал падать. По словам военных специалистов, даже в такой абсолютно безнадежной ситуации у пилота был шанс спастись с помощью катапульты. Может быть, он так и поступил бы, но когда Суламбек увидел под крылом самолета стремительно приближающиеся огни населенного пункта, его отважное сердце решило увести самолет в сторону — подальше от жилых домов, и машина рухнула всего в нескольких десятках метров от крайнего дома в поселке Хворостянка Липецкой области. Летчик погиб на месте, но ни один житель поселка не пострадал. За этот подвиг генерал-майор авиации Суламбек Осканов стал первым гражданином страны, удостоенным звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Открывая встречу, председатель правления Союза писателей Республики Ингушетия, литературовед Хаваш Накостоев выступил с темой «Писатели Ингушетии о подвиге Осканова» и с сожалением заметил, что многие писатели и поэты нашей республики по болезни не смогли приехать на это мероприятие. Также он сообщил печальную весть о том, что известный ученый, друг и соратник Суламбека Сусаркиевича, автор книги «Миг генерала Осканова» Висан-Гирей Танкиев, который как никто другой смог бы рассказать о жизни и боевом пути своего товарища, в данное время тоже тяжело болен и поэтому не смог разделить с присутствующими радость общения.

«Необходимо отметить, что многие поэты и писатели нашей республики посвятили свои произведения бессмертному подвигу, который совершил Суламбек Осканов в небе над Липецком в 1992 году, — отметил докладчик. — Среди них я хотел бы выделить два стихотворных произведения Ибрагима Ваделова и Зареты Ахильговой, которые были переложены на музыку и которые имеют большой успех среди песенных патриотических композиций. Писали про подвиг Осканова и наши известные поэты Саид Чахкиев, Раиса Дидигова, Азамат-Гирей Угурчиев, а также Айшат Мальсагова и совсем молодой автор Лейла Боголова. Но, тем не менее, настоящим трудовым подвигом я хотел бы назвать сегодня создание музея боевой славы, основными экспонатами которого являются предметы быта и личные вещи Осканова. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить основателя этого музея Малику Горданову и настоятельно попросить работников сферы образования, чтобы их подопечные почаще посещали этот музей, чтобы наше подрастающее поколение знало в лицо своих героев».

Завершая выступление, Хаваш Алиевич поделился своими философскими размышлениями о том, на основании каких критериев ингушский народ выносит оценку личности человека, как определяет достоинство, честь, и что скрывает за собой такое широкое понятие, как «дика саг» («хороший человек»).

Малика Горданова, создатель и директор Мемориально-краеведческого музея боевой славы, который находится в здании Плиевской школы № 2, привезла для представления участникам мероприятия некоторые экспонаты из мемориального зала музея, посвященного Суламбеку Осканову, и рассказала о том, как трепетно чтут и хранят память о Герое России в его родном селе, а также в Липецкой области. Сама Малика Абузаровна несколько раз ездила в Липецк, где жил, служил и погиб Осканов.

«Летчики, я вам скажу, — это удивительные люди, которые не от мира сего. Никто не может почувствовать потерю товарища, как летчики. Они очень трепетно относятся к памяти своего боевого товарища, — рассказала она. — Ещё помню, как к нам, в Ингушетию, четыре года назад приезжали школьники из Липецка. Им примерно было тогда по 14-15 лет, но размышляли они не по-детски трогательно. Посещая наш музей, они сказали такие проникновенные слова, которые я не могу сегодня не процитировать. «Спасибо народу, который родил такого сына, как Суламбек Осканов, но в то же время мы просим простить нас за то, что он во имя нашего будущего отдал свою жизнь. Согласитесь, нас могло бы не быть на этой земле, если бы Осканов в тот злополучный день не отдал за нас свою жизнь».

Это говорили дети со слезами на глазах, а не взрослые. И я не знаю, как ещё проникновеннее можно было это сказать?!

В этом году нашему музею исполняется 23 года, и каждый раз, когда люди приходят к нам, особенно близкие Суламбека Сусаркиевича, мне начинает казаться, что здесь, в этом зале, обитает его душа. Наверное, потому что люди соприкасаются с его личными вещами, которые были ему дороги и которые говорят о присутствии этого человека среди нас.

Я педагог, почти шесть десятков лет отдавшая школе, и знаю, насколько этот бессмертный подвиг нашего земляка помогает нам сегодня и будет помогать в будущем. Согласитесь, современный мир — это мир меркантильных людей: кто-то добивается должностного кресла неподобающим способом, кто-то покупает какие-то звания и награды, а кто-то работает. Вот он работал. Осканов не только обучал защищать небо и учил летать других, но и сам испытывал самолеты, хотя, будучи генералом и имея должность руководителя большого авиацентра, он мог и не летать, а руководить процессом, сидя у себя в кабинете. Но это был человек, который просто не мог не работать. Мало того, не бросаясь громкими словами, Суламбек Осканов своим достойным поступком показал, каким должен быть настоящий человек. Поэтому я думаю, что может быть, кто-то в своей душе сопоставит свою мечту о будущем с тем, как жил и как закончил свою жизнь наш с вами знаменитый земляк Суламбек Осканов. Но одно остается несомненным: самопожертвование Суламбека Осканова можно назвать полетом в вечность, шагом в бессмертие, а самого летчика — образцом мужества. И мы по праву можем им гордиться!«

Выступая перед участниками встречи, ингушская поэтесса Зарета Ахильгова отметила, что ей всегда волнительно бывает говорить об этом человеке, имя которого, к сожалению, стало известно всей стране при трагических обстоятельствах. Она рассказала о своем активном участии в патриотических мероприятиях, посвященных геройски погибшему летчику, и насколько сильно тронул ее в свое время подвиг Суламбека Осканова.

«Так и рождаются стихи, а затем и песни о героях, — сказала поэтесса. — А герои среди ингушей были, есть и их немало, и есть примеры, когда в наши дни люди также жертвуют собой ради спасения других. Но меня всё время одолевают мысли: а думал ли летчик о своем спасении в решающие минуты? Ведь он мог катапультироваться и спасти собственную жизнь. Но хорошо знавшие его люди уверены: не мог пилот такого ранга и такой внутренней порядочности покинуть самолет ради своего спасения. Отрадно, что о подвиге Суламбека Осканова написаны книги, опубликованы статьи, очерки, воспоминания и снят документальный фильм „Который впереди“. А в прошлом году на 30-летие со дня трагической гибели Осканова у нас с композитором Александром Чередниченко родился гимн, посвященный первому Герою России, который в ноябре 2022 года был представлен на фестивале патриотической песни в Краснодаре, где выступали все представители сценического искусства Южного федерального округа. Надо сказать, что премьера посвящения Герою России была воспринята слушателями на эмоциональной волне, и многие зрители по окончании концерта подходили к нам и просили рассказать об этом человеке-легенде, ценой своей жизни спасшем мирный поселок от гибели. Считаю, что самое главное, чтобы мы помнили своего героя, помнили таким, каким он ушел от нас в бессмертье».

Почетный гость мероприятия, композитор, заслуженный деятель искусств Александр Чередниченко вкратце рассказал собравшимся о том, как им была создана всенародно любимая песня «Мой салам тебе, Ингушетия», и о творческом тандеме с Заретой Ахильговой.

«События 90-х, в числе которых была потрясшая всех героическая гибель Суламбека Осканова, проходили через мое сердце сопереживанием, о чем я всегда говорю при каждом удобном случае, — сказал он. — Ведь я считаю себя ингушом: я родился, учился и жил в славном городе воинской славы Малгобеке, и несмотря на то что кое-какие обстоятельства заставили меня переехать жить в Краснодарский край, душой я до сих пор остаюсь со своей малой родиной. И всё, что касается Ингушетии и ингушей, мне не чуждо. Признаться, я горд тем, что смог соприкоснуться с образом настоящего героя и написать музыку на потрясающие стихи Зареты Ахильговой о славном сыне ингушского народа, которые берут за душу».

После выступления А. Чередниченко участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик записи исполнения этой песни-гимна на сцене Краснодарской государственной филармонии в сопровождении хора и симфонического оркестра.

Один из авторов другого песенного произведения, посвященного подвигу Осканова, талантливый поэт-переводчик Ибрагим Ваделов в своем коротком выступлении рассказал о том, как создавалась их песня, и подчеркнул, как важно помнить национальных героев, растить на их примерах молодежь.

В ходе встречи также состоялся показ видеоклипа песни на слова И. Ваделова в исполнении артиста эстрады Алаудина Эсмурзиева.

В мероприятии также участвовали учащиеся СОШ № 1 г. Сунжа и их преподаватель Бэла Барахоева, которая после короткого выступления представила своих учеников, подготовивших и продекламировавших стихотворения ингушских поэтов о Суламбеке Осканове.

Далее ведущая мероприятия Лидия Баркинхоева представила открытую в читальном зале юбилейную выставку «Суламбек Осканов: полет в бессмертие», а также предложила к просмотру короткий видеоролик о летчике-герое. Закончилось мероприятие памятным фото его участников.

...Время неумолимо идет вперед. Оно все дальше отдаляет нас от даты трагической гибели Суламбека Осканова. Но боль утраты от этого не становится с годами слабее.

Говорят, что ингуши всегда возвращаются домой из своих долгих странствий и полетов. Но не все возвращаются героями. Тем более, первыми. И их не забывают. Ингушетия помнит своих героев и делает все возможное, чтобы память о них жила вечно.