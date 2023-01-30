Именно о таком упущении говорил и один из участников памятного вечера, посвященного жизни и творчеству классика ингушской литературы Саида Чахкиева, состоявшегося на днях в Национальной библиотеке.

«Нынче только и читаешь в газетах о том, когда, где и что произошло у нас в республике, что не всегда интересно бывает простому обывателю, а вот исторических и житейских материалов бывает очень мало», — заметил он.

Да, отчасти Белан Чахкиев, затронувший эту тему и высказавший своё мнение об ингушской литературе и журналистике, был прав. В последнее время очень мало стали писать о настоящих тружениках села, простых домохозяйках и героях труда. И выступление близкого родственника Саида Чахкиева, который очень трепетно и тепло отзывался о своем дяде, лишний раз напомнило нам о том, что пишущим людям надо быть ближе к народу и больше писать, как говорится, «живьём». Но одно дело сказать, другое — сделать. Но не в этом суть.

Возражая Белану Абдул-Керимовичу, я хотела бы сказать, что не писать о таких встречах, подобной той, на которой он высказал свое мнение, тоже нельзя. Это, по меньшей мере, будет выглядеть как неуважение к тем людям, которые творили историю, преодолевая разного рода трудности, и донесли до нас благодатные плоды своих трудов.

Нельзя также не писать и не говорить о тех, кто работает над тем, чтобы сохранить эту историю (я имею в виду организаторов подобных мероприятий), с помощью которых неравнодушные граждане имеют возможность прикоснуться к славным страницам прошлого нашего народа.

К примеру, на данном памятном вечере Саида Чахкиева, который прошел в теплой непринужденной обстановке, раскрылось много неизвестных доселе интересных страниц из жизни и биографии писателя. Обходя стороной официоз, участники встречи говорили, каким они запомнили Саида, что привнёс этот человек в их жизнь и какой заметный след оставил на земле после себя. И весь разговор строился на ингушском языке, языке, на котором с удовольствием говорил сам Саид Идрисович. А весь этот диалог слушали дети, учащиеся школ, которые в большинстве своем неохотно изучают ингушский язык и ингушскую литературу. И это наглядно было видно и слышно, когда они стали читать стихи Саида Чахкиева на родном языке. Не в обиду детям скажу, что не все чтецы стихов могли соблюдать интонацию и чисто выговаривать гортанные звуки, характерные ингушскому языку. О чем это говорит? Это говорит о том, что дети на своем родном языке почти не говорят: ни дома, ни в школе, ни на улице.

Тем не менее, следует отметить, что преподаватели в школах делают все возможное, чтобы привить учащимся любовь к родному языку, и это отрадно. Но учителя тоже не боги и идти против воли многих родителей, которые категорически не хотят, чтобы их дети изучали родной язык, они просто не имеют права. Ведь никакой закон не позволяет заставлять человека изучать язык, даже если это язык матери.

Также приятно было видеть среди собравшихся и других родственников виновника тожества его племянников Хасана и Юсупа Чахкиевых, Батыра Дзаурова, снох и особенно внука писателя Булата, который пришел вместе со своей бабушкой, вдовой Саида Чахкиева. В своем трогательном выступлении Малика Сандровна, которая на протяжении долгих лет была для мужа верной спутницей и надежным другом, поблагодарила всех, кто пришел на эту встречу с Саидом, и выразила огромную признательность организаторам мероприятия. Для всех, кто хотел бы получить книги Саида Чахкиева, она принесла и вручила в дар подборку некоторых изданий своего покойного супруга.

Затем, после небольших воспоминаний о жизни и совместной судьбе с Саидом Идрисовичем, она прочитала собственное стихотворение, посвященное горьким страницам из прошлого нашего народа, когда ингуши были тотально выселены из родных мест и разбросаны на произвол судьбы по бескрайним степям Казахстана.

«Это стихотворение у меня появилось после того, как я впервые ознакомилась с романом своего мужа «Золотые столбы», — сказала она. — И вот эти впечатления, которые завладели мною тогда от горьких воспоминаний детства, и были запечатлены в этом произведении».

Необходимо отметить, что Малика Чахкиева, которая придала встрече большую значимость, очень много пишет о своем супруге, литературе, и очень жаль, что все эти рукописи до сих пор пылятся на книжных полках или в ящиках письменного стола вдовы писателя. Было бы хорошо издать их и сделать достоянием общественности. Но кто за это возьмется? Вот в чем вопрос.

Другой вопрос касается музея литературы, которого у нас в республике, к сожалению, нет. Впрочем, как и другие учреждения культуры, которые способствовали бы развитию искусства и воспитанию подрастающего поколения. Об этом тоже мы говорили на этой встрече.

По словам председателя правления Союза писателей Ингушетии Хаваша Накостоева, вопрос создания у нас в республике музея, посвященного творчеству ингушских писателей и поэтов, много раз поднимался перед руководством РИ, но до реального воплощения этой идеи в жизнь, видимо, ещё далеко. А какой мог бы получиться музей, куда люди могли бы приходить и одновременно знакомиться с жизнью и творчеством всех классиков ингушской литературы!

Бесспорно, свою отдельную нишу в таком важном учреждении занял бы и Саид Чахкиев, который писал не только поэзию и прозу, но также умело справлялся с театральными постановками, киносценариями, много работал для детей и очень любил сочинять басни. Отмечая такую разносторонность творчества Чахкиева, нельзя не сказать о том, что Саид Идрисович был не просто писателем, а настоящим патриотом своего народа. Об этом очень красочно и ёмко рассказал в своем выступлении известный литератор, поэт-публицист Якуб Патиев, автор книги о Саиде Чахкиеве «Душа, наполненная светом».

«Бесспорно, Саид Чахкиев был очень успешным и востребованным писателем, блестяще проявившим себя во всех трёх жанрах художественной литературы: поэзии, прозе и драматургии. Но я хочу сказать, что он был известен не только в этой ипостаси, — отметил докладчик. — Саида Чахкиева знали далеко за пределами Кавказа ещё и как видного общественного и государственного деятеля и организатора творческого союза. Он был личностью! Достаточно сказать о том, что впервые в стране голос о депортации прозвучал именно из уст Саида Идрисовича. А для того, чтобы сделать это, надо было обладать смелостью и гражданским мужеством. И если сегодня кому-то может показаться, что жизнь Саида была легкая и безоблачная, то это глубокое заблуждение. Да, у него была заслуженная слава, его почитали и уважали представители творческой интеллигенции всех республик Северного Кавказа и далеко за его пределами. Тем не менее, писатель неоднократно подвергался опале за его честную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к своему народу».

Якуб Султанович, хорошо знавший юбиляра, отметил, что Саид Чахкиев смотрел на литературу как на возможность показать свой народ, поэтому достойно сумел выйти на всесоюзную арену. А для того, чтобы сегодняшняя молодежь знала всю биографию этого человека и воспринимала его не только как писателя или поэта, необходимо больше писать о творчестве Саида Чахкиева, подчеркивая его роль в государственном и общественном становлении нашей республики. Таково было мнение Якуба Патиева, которое разделили все присутствующие.

С анализом творчества Саида Чахкиева на встрече также выступила заведующая фольклорной лабораторией при кафедре ингушской литературы и фольклора ИнгГу Любовь Исламова, которая подготовила свой доклад на ингушском языке, тем самым оживила диалог присутствующих в зале. По мнению слушателей, выступление молодого специалиста получилось очень интересным и содержательным, что стало подтверждением тому, что в наших высших учебных заведениях отдается должное внимание и предпочтение изучению творчества Саида Чахкиева.

Поэтесса, член Союза писателей России Зарета Ахильгова с сожалением отметила, что ей не удалось при жизни познакомиться с Саидом, хотя с творчеством этого человека она хорошо знакома. Чтобы восполнить этот пробел в своей душе, она с удовольствием общается сегодня с теми, кто близко знал Саида. В память о нём поэтесса написала стихотворение на ингушском языке, которое она продемонстрировала собравшимся.

«Несмотря на то, что я лично не была знакома с Саидом, я знаю, что он был очень добрым и отзывчивым человеком, — сказала она. — А какой он был писатель, говорят его произведения. Они гениальны, потому как написаны простым и в то же время оригинальным языком. Говорят, что Саид Чахкиев душой болел за судьбу своего народа и очень заботился о молодых начинающих писателях. Сегодня, к сожалению, редко можно встретить среди нас таких людей, которые думают не только о собственном благополучии, но и благополучии окружающих. Поэтому я очень горжусь тем, что известный во всей стране писатель Саид Чахкиев — один из достойнейших представителей ингушского народа. Низкий земной поклон ему за то, что, не уставая, творил и оставил нам такое богатое наследие!»