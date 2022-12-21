Но зачастую женщине самой нужна забота и внимание, чтобы продолжать делиться своей положительной энергией. Как в череде бытовых дел или мелких конфликтов не забыть о главном, и где найти вдохновение, когда жизнь преподносит одну проблему за другой?

Ответ на этот вопрос представительницы прекрасной полвины Ингушетии искали на мероприятии, посвященном благородным сподвижницам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

17 декабря в городе Назрани прошла очередная женская духовно-просветительская встреча «Ан-Ниса», организованная женской общественной организацией «Ираз».

Возможность собраться в женском кругу, получить полезные знания, завести новые знакомства и пообщаться с единомышленницами в зале торжеств «Кристалл» была предоставлена более 50 ингушкам.

Перед собравшимися выступила Тамара Парижева, теолог, выпускница Ингушского исламского университета. Свой рассказ она посвятила трём известным женщинам ислама, уже который век остающимся примером искренности, мудрости и благородства. Их жизненный путь быть усыпан испытаниями и потерями, но они терпеливо и стойко преодолевали их, вдохновляя окружающих.

«Очень признательна организаторам за приглашение на мероприятие по такой актуальной для всех женщин теме, как примеры из жизни первых женщин ислама. Центр, как всегда, собирает невероятно душевную и открытую аудиторию, духовно и интеллектуально развитых представительниц нашего общества», — поделилась впечатлениями Тамара Парижева.

«Я думаю, такая открытая и располагающая площадка — прекрасная идея и возможность для мусульманок узнать друг друга, поддержать в общих заботах, вдохновиться примерами, да и просто позитивно отдохнуть!», — отметила теолог.

Для участниц встречи Хадиджа Костоева подготовила и провела интеллектуальную викторину на знания ислама, а победительницы получили памятные призы.

«В первый раз попала на такую встречу, о которой давно мечтала, но я не знала, что они проводятся. Благодарю организаторов за принесенную пользу. Жду новых встреч!», — поделилась впечатлениями мама четверых детей Лиза.

Встреча завершилась фуршетом и веселым общением в теплой атмосфере.