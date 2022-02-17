В ее работе приняло участие 43 делегата (для кворума достаточно 28), представляющих городскую ячейку крупнейшей политической партии страны. Председательствовавший на конференции, секретарь местного отделения партии, спикер депутатского корпуса города Юсуп Богатырев озвучил вопросы, которые предстояло обсудить собравшимся.

В повестку дня конференции были включены 7 вопросов, среди которых: избрание секретаря местного отделения партии, нового состава политсовета местного отделения партии и местной контрольной комиссии местного отделения партии.

После заслушивания отчетов о проделанной работе за предыдущие 5 лет, делегаты приступили к избранию секретаря местного отделения партии, новых членов политсовета и контрольной комиссии.

Тайным голосованием секретарем местного отделения партии «Единая Россия» был переизбран Юсуп Богатырев. Также, тайным голосованием был избран новый состав местного политического совета и местной контрольной комиссии.

— Собрание прошло на высоком организационном уровне, — сказал в беседе с корреспондентом «Ингушетии» Богатырев. — Мы обсудили с однопартийцами множество важных вопросов, касающихся повседневной деятельности отделения, состав политсовета и контрольной комиссии подвергся изменениям, появились новые люди, свежие, так сказать, силы. Думаю, с ними мы продолжим созидательную работу на благо жителей нашего города, республики. Очень важно, чтобы работа партии соответствовала запросам людей.

Добавим, что наиболее отличившимся единороссам были вручены грамоты, а представительницам прекрасного пола — букеты цветов.