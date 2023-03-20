Обучающий семинар по данной теме прошел 17 марта в г. Назрани. Просветительское мероприятие было организовано обучающим центром «Аль-Фаджр» для женской половины Ингушетии.

«Каждый из нас теряет в своей жизни кого-то из близких, и кончина дорого человека в назначенный Создателем срок неизбежна. Совершить необходимые омовение усопшего по канонам ислама должен его ближайший родственник. К сожалению, из-за недостаточной освещённости этой темы мусульмане республики вынуждены приглашать для этого посторонних людей, практикующих омовение покойного», — рассказывает Хадиджа Тебоева, организатор семинара.

«В связи с актуальностью данной темы наш учебный центр «Аль-Фаджр» организовал семинар на тему «Правильное омовение тела умершего и заворачивание его в саван», чтобы, изучив этот вопрос, в каждом доме был человек, умеющий совершать всё необходимое после кончины мусульманина», — отметила девушка.

О порядке совершения омовения усопшего участницам семинара рассказала Рузанна Мержоева — теолог, выпускница Ингушского исламского университета имени Барзиева. По словам девушки, эта тема всегда собирает много женщин, желающих обучиться.

В этот раз произошло именно так. Хадиджа Тебоева рассказала, что изначально планировала провести встречу в своем офисе. Но в первые же часы после публикации объявления о готовящемся семинаре желающих принять в нем участие было так много, что девушке пришлось менять локацию запланированного мероприятия.

«Для меня это тяжелая тема и я всегда обходила ее стороной, но также всегда понимала, что мне однажды, возможно, придется самой омывать тело родного, поэтому сегодня я пришла сюда», — поделилась Хади, участница семинара.

«Есть вещи, которые надо знать. И эта тема входит в их число. Мне кажется, у нас в республике с каждым годом все осознаннее подходят к вопросам религии и стараются получать новые полезные знания», — отметила женщина.