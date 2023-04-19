— Накануне праздника Ид аль-Фитр депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев прислал около полтора тысячи продуктовых наборов для жителей республики, включающих в себя муку, сахар, мясо, рис, макароны, — рассказал газете «Ингушетия» депутат Народного собрания республики Магомед Дарсигов. — Мы составили списки нуждающихся, малоимущих, семей ребят, погибших в ходе СВО, раненых и находящихся в данное время там. Передали милостыню и семьям погибших сотрудников МВД, инвалидам, а также в медресе. В общем, постараемся максимально охватить тех, кому необходимы внимание и поддержка.

— Огромное спасибо Бекхану за помощь, — присоединился к разговору руководитель Ингушского отделения организации «Ветераны боевых действий России» Беслан Илиев. — Он недавно помог нам, предоставив современные инвалидные коляски. Они без дозарядки могут преодолевать расстояние в 40 км...

Во дворе хлебозавода, как выяснилось, находилось много и других жителей республики, представителей разных общественных организаций, кому в разное время оказывал помощь Барахоев. Так, например, мало кто знает, что в республике существует инициативная группа родственников детей, болеющих сахарным диабетом. Для них наш депутат приобрел 300 современных глюкометров без тест-полосок и прокола пальца. Об этом нам сообщил дедушка больного ребенка Абумуслим Султыгов, который вызвался разнести в семьи больных детей 20 продуктовых наборов. По его словам, сахарным диабетом болеют даже малыши возрастом до года.

Около 50 продуктовых наборов отправится и в Джейрахский район. Этот груз сопроводит депутат Народного собрания Ингушетии Амир Льянов. Все, кто сюда пришел, выразили искренние слова признательности меценату за внимание в священный месяц Рамадан.