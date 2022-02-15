Гиблое место
В Назрани с утра столкнулись четыре автомобиля
Перекрестки и развилки дорог в населенных пунктах нашей республики — это что-то невообразимое. Памятуя о том, что подобные пятачки являются местом средоточия людских масс, оборотистые дельцы понатыкали там кучу всевозможных торговых точек, которые, понятное дело, не способствуют обеспечению безопасности дорожного движения.
Наглядной иллюстрацией такой картины является так называемый «оскановский круг» в Назрани (здесь смыкается куча улиц), который стал «частным предприятием», или развилка улиц Сейнароева и Осканова в центре г. Сунжи, где на месте уничтоженного старого сквера впихнули супер-пупер-маркет, стены которого в любой момент могут стать непреодолимым (или последним в жизни) барьером для экзальтированных водителей.
Одной из самых опасных для водителей точек в крупнейшем населенном пункте республики городе Назрани является развилка улиц Коммунальная и Осканова, где нередко безголовые автомобилисты сносят тараном остановки — «ожидалки» и кирпичные стены. Благо, до жертв пока не доходило (насколько я помню). Сегодня, около 10 часов утра, здесь столкнулись четыре автомобиля: две иномарки («Мерседес» и «Митсубиси») и две отечественные легковушки — позабытая вазовская «четверка» (кто-то говорит о «копейке») и «Приора».
Пока что правоохранители не определили виновника аварии. Тем временем данный пятачок продолжает оставаться опасным, гиблым местом, притягивающим ДТП.