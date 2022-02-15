Наглядной иллюстрацией такой картины является так называемый «оскановский круг» в Назрани (здесь смыкается куча улиц), который стал «частным предприятием», или развилка улиц Сейнароева и Осканова в центре г. Сунжи, где на месте уничтоженного старого сквера впихнули супер-пупер-маркет, стены которого в любой момент могут стать непреодолимым (или последним в жизни) барьером для экзальтированных водителей.

Одной из самых опасных для водителей точек в крупнейшем населенном пункте республики городе Назрани является развилка улиц Коммунальная и Осканова, где нередко безголовые автомобилисты сносят тараном остановки — «ожидалки» и кирпичные стены. Благо, до жертв пока не доходило (насколько я помню). Сегодня, около 10 часов утра, здесь столкнулись четыре автомобиля: две иномарки («Мерседес» и «Митсубиси») и две отечественные легковушки — позабытая вазовская «четверка» (кто-то говорит о «копейке») и «Приора».

Пока что правоохранители не определили виновника аварии. Тем временем данный пятачок продолжает оставаться опасным, гиблым местом, притягивающим ДТП.