В зале присутствовали представитель власти, общественные деятели, а также учителя и руководство техникума.

С приветственным словом к гостям обратился директор образовательного учреждения Башир Османович Барахоев. Он поздравил всех воинов, принявших участие в военных действиях на территории Афганистана.

«В День вывода войск из Афганистана желаю всем мира и понимания, дружбы и взаимоуважения, — сказал он. — Не будет войны — не будет и кровопролития, страшных потерь, безумных тревог. Помним наших героев и гордимся ими, верим в светлое будущее. Вместе с вами нам строить наш завтрашний день. Афган забрал немало жизней, отнял покой у многих жён и матерей. Так пусть же все эти страшные времена останутся только в истории и не имеют своего повторения в дальнейшей жизни. Наша задача — помнить о тех, кто честно исполнил воинский долг, рискуя жизнью ради мира на земле».

В ходе мероприятия афганцы рассказали присутствовавшим в зале о той страшной войне на чужой земле, через какие испытания им пришлось пройти.

«15 тысяч российских воинов погибло в Афганистане в период боевых действий. Среди тех, кто отстаивал интересы государства, было более 300 ингушей, и ни один из них не сдался в плен», — говорили выступавшие.

Зал, где проходило мероприятие, был оформлен со всей тщательностью, как и полагается для такой встречи. Большая фотовыставка под названием «Афганистан — наша боль, мужество и память», а также выставка стенгазет, рассказывающие о воинах-афганцах, были подготовлены студентами под руководством преподавателей техникума Лидии Багаудиновны Саговой и Мадины Магомедовны Цечоевой. Организатором литературной композиции является преподаватель экономических дисциплин Хяди Идрисовна Плиева.

В поздравительной открытке, красочно оформленной в честь афганцев, говорилось: «Уважаемые воины-интернационалисты! 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества. Минуло 34 года со дня выхода советских войск из Афганистана, но и сегодня ваше мужество и доблесть служат для нас эталоном верности воинской присяге и любви к Родине, также являются примером в воспитании подрастающего поколения. Отдавая дань уважения вашей самоотверженности, сердечно поздравляем вас с 34-ой годовщиной со дня вывода советских войск из Афганистана! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия!»

Много тёплых слов было сказано в зале в адрес воинов-интернационалистов, их доблести. Закончилось мероприятие, организованное в их честь, вручением памятных подарков и чаепитием.