Призыв

Быть надёжным защитником своего Отечества

В Назрановском аграрном техникуме прошла встреча студентов с представителями военкомата

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Военная присяга и общевоинские уставы требуют от гражданина Российской Федерации быть надежным защитником своего народа и Отечества.

Народное предание гласит, что родная земля может накормить человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она не может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, дышит ее воздухом и проникается ее красотой. Вот почему профессия воина, защитника Отечества всегда была, есть и будет актуальной. Понимая это, готовятся к призывной кампании и в нашей республике.

27 апреля текущего года в актовом зале ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум имени И. Б. Зязикова» прошла встреча студентов 1-3 курсов с представителя военного комиссариата Республики Ингушетия П. Семеновым и М. Албаковым.

На мероприятии обсудили ряд вопросов организации подготовки допризывной молодежи и призывников. В рамках мероприятия лекторы ознакомили студентов с порядком прохождения военной службы в ВС РФ. Учащимся подробно рассказали о призывной кампании, объяснили, чем служба по призыву отличается от службы по контракту. Студентам также рассказали о критериях отбора и условиях приема, социальной защищенности и льготах.

В рамках беседы отдельное внимание также было уделено возможности обучения студентов в образовательных организациях ИРО ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.

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