С 27 февраля 1994 года в Ингушетии отмечается государственный праздник — День принятия Конституции Республики Ингушетия. Конституция Ингушетии — это высший нормативно-правовой акт республики, документ, имеющий высшую юридическую силу. Все законы, которые принимаются в республике, не могут противоречить данной Конституции.

Викторину на ингушском языке, приурочив ее к этому знаменательному событию, провели на днях в Назрановском аграрном техникуме имени И. Зязикова. На данное мероприятие был приглашён депутат Народного собрания РИ, руководитель Комитета по образованию парламента Батыр Израилович Хамхоев. В зале присутствовали преподаватели и руководство техникума.

В интеллектуальной игре приняли участие студенты техникума в количестве 50-ти человек, в основном первые курсы юридического отделения и вторые курсы, обучающиеся по направлению землеустройство и земельно-имущественные отношения. Участники интеллектуальной игры состязались в знании основ Конституции Республики, основ правовой культуры.

Организацией мероприятия и составлением вопросов викторины занималась преподаватель техникума, член правления Ингушского регионального отделения Общественно-государственной организации «Союз женщин России» Мадина Магометовна Цечоева. А переводом вопросов с русского на ингушский язык трудился знаток родного языка и литературы, член Союза писателей, лингвист Султан Алаудинович Мерешков.

Открывая данное мероприятие, с вступительным словом к участникам викторины обратилась М. Цечоева. «Сегодня мы с вами попробуем выяснить, насколько хорошо вы знаете наши права и обязанности, основы нашего конституционного строя. Я уверена, что вы все покажете хорошие знания Конституции и продемонстрируете свои творческие способности», — сказала она.

Подводя итог проведённой игры, М. Цечоева отметила, что все студенты показали хорошие знания основного закона Республики Ингушетия, нашей Конституции.

Депутат Народного собрания Б. Хамхоев, а также руководство техникума поздравили студентов с этим праздником, пожелали им успехов в учёбе, быть честными, порядочными людьми, чтить память предков и быть достойными гражданами своей республики, страны.