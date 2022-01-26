«Горячая вода, готовка, отопление — в некоторых домах это просто невозможно без газа. Для того, чтобы все работало исправно, нужно следить за техникой, которая у вас есть», — отметили участники рейдов.

По их словам, проверка газового оборудования — вещь крайне важная. Если оно у гражданина есть, то без подобных мероприятий не обойтись, ведь это напрямую связано со здоровьем владельца жилплощади и его близких.

Отмечается, что газоиспользующее оборудование — это системы повышенной опасности. Их нужно регулярно проверять и обслуживать, чтобы они работали корректно, в штатном режиме и не угрожали жизни владельца и всем окружающим.

Специалисты тщательно проверяли, исправны ли газовые приборы, которыми пользуются люди, насколько герметичны соединения и есть ли тяга в вентиляционных каналах. Понятно, что мелочей в таком важном деле нет, а дополнительный инструктаж абонентов по безопасному использованию бытового газа тоже всегда к месту. В прошлом году в сельском поселении Долаково, к сожалению, произошёл трагический случай, связанный с неисправностью газового оборудования.

Участники проверок в Назрановском районе выявляли также незаконно установленное газовое оборудование, случаи его эксплуатации с несоблюдением мер предосторожности.

«Эта работа направлена в первую очередь на обеспечение безопасности местных жителей и бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей района во время отопительного сезона. Мы призываем жителей района с понимаем отнестись к проводимой работе и обеспечить допуск сотрудников газовых компаний в свои дома», — сказал директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Нарушителям были выданы уведомления о необходимости устранения в кратчайшие сроки нарушений.