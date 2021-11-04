Проводимые мероприятия призваны предостеречь организации и граждан от нарушений, совершение которых может усугубить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Требования, касающиеся мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, обязательны для исполнения. Как считают власти Ингушетии, вернуться к нормальной жизни без ограничений и запретов можно только объединив усилия, беспрекословно соблюдая рекомендации Роспотребнадзора и все антиковидные меры, установленные на территории республики.

На днях рабочая группа, в составе специалистов администрации Назрановского района, глав администраций и уполномоченных участковых полиции сельских поселений, провела выездные мероприятия, в ходе которых проверялось соблюдение мер, установленных во время режима повышенной готовности.

В частности, проверялись такие требования, как использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, иные средства защиты) и рук (перчатки) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в местах скопления людей, объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, общественном транспорте, включая легковое такси; соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы; соблюдение дезинфекционного режима;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 м).

В администрации Назрановского района напомнили, что за нарушение мер, установленных во время режима повышенной готовности согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», грозит административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Согласно этому документу, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Рейды по соблюдению санитарных требований в Назрановском районе проходят во всех местах большого скопления людей. Под особым контролем — объекты торговли. Несмотря на многочисленные предупреждения, нарушители есть.

Не время расслабляться, заявляют специалисты, важно позаботиться о своем здоровье и не пренебрегать мерами защиты.

Напомним, власти Ингушетии объявили нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября. Глава региона Махмуд-Али Калиматов подписал документ о мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.».