Конкурс

Достойная журналистская смена

В Назрановской школе прошел конкурс сочинений среди юных журналистов к юбилею города

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В школе номер три Назрани прошел конкурс сочинений среди учеников 6-10 классов, посвященный 240-летнему юбилею основания культурной столицы Ингушетии.

Идейным вдохновителем творческого состязания стала наша коллега Индира Аушева, ведущая в этой школе кружок «Юный журналист». Школьникам предложили написать эссе на тему «Мой любимый город — Назрань». Сразу подчеркну, что в целом конкурсанты справились с поставленной задачей, что было замечено и членом жюри, председателем регионального отделения Союза журналистов России, главным редактором газеты «Ингушетия» Шамсудином Боковым.

— Ребята постарались на славу, — отметил он в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Честно скажу, с членами жюри мы условились не зацикливаться на грамматических ошибках: прежде всего, мы оценивали умение учеников думать, отказ от приевшихся штампов и стереотипов. И здесь, многие из них, действительно, удивили глубоким погружением в тему, способностью не по годам критически мыслить, активной жизненной позицией. Тем не менее, нам пришлось выбрать трех призеров. Хочется поблагодарить Индиру Аушеву за ее старания и подвижнический труд, который, надеюсь, даст хорошие плоды и, в скором времени журналистское сообщество Ингушетии пополнится новыми талантами. От себя лично, приглашаю ребят вместе с их руководителем посетить нашу редакцию, пообщаться с опытными журналистами, чтобы, как говорится, немного погрузиться в профессию, которая, возможно, станет их судьбой.

— Конкурс прошел в канве приближающегося 240 — летнего юбилея самого родного для ингушей города, — присоединился к разговору главный редактор городской газеты «Голос Назрани» Алихан Оздоев. — Соглашусь с Шамсудином: авторы некоторых сочинений, несмотря на юный возраст проявили недюжинное мастерство владения словом. Порой, казалось, что это пишет и рассуждает взрослый человек, а не подросток. С удовольствием потратили свой выходной день и, думаю, что у нас растет достойная смена, которая представит местные СМИ на всех уровнях.

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