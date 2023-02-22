В школе войск национальной гвардии организовали различные конкурсы для детей, по итогам которых и были определены победители. Ребята с удовольствием выполняли «Солдатскую разминку», нашли обувь к «Солдатскому построению» и исполнили праздничную песню «Моя Армия». Также учителя рассказали ребятам о различных родах войск, загадали загадки о военных профессиях.

— Мы прививаем воспитанникам любовь к Родине, развиваем патриотические чувства и уважительное отношение к военному человеку, — поделилась секретами воспитания с газетой «Ингушетия» директор школы Патимат Чаниева. — Все участники мероприятия проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, показали какие они ловкие и выносливые.

А в детском саду «Солнышко» на суд гостей мероприятия представили тематическую программу с вокальной частью и творческими постановками. Кроме того, воспитатели подготовили разнообразные спортивные эстафеты на быстроту и ловкость.