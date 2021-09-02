Образование

Дорога к самому ценному — образованию

В общеобразовательных учреждениях Ингушетии прошли праздничные линейки ко Дню знаний

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В 133 школах Ингушетии прошли торжественные линейки в честь Дня знаний, в новом учебном году в республике за парты сели более 80 тысяч школьников, из них порядка 9 тысяч первоклассников.

В Карабулаке ко Дню знаний состоялось открытие новой школы. Общеобразовательное учреждение на 320 мест стало преемником школы № 1, которая существует с 1961 года и выпустила десятки тысяч учеников, среди которых тысячи медалистов.

В стенах здания, вновь построенного в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах», педагогический состав и ученики встретили юбилейную шестидесятую линейку.

Проект начали еще в 2017 году, он считался долгостроем, поскольку подрядчик не справился с взятыми на себя обязательствами. В итоге руководство республики в 2021 году предприняло меры для достижения поставленных целей по его реализации.

Торжественное мероприятие открытия прошло с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова. Он поздравил учащихся, родителей и учителей с началом нового учебного года, отметив, что для них наступил двойной праздник: начало учебного года и долгожданное открытие — второй день рождения СОШ.

«В республике, конечно, есть хорошие школы, дающие качественное образование, воспитывающие детей в духе любви к Отечеству, семье, стране, республике, с бережным отношением к природе. Гимназия № 1 города Карабулака, к примеру, входит в число 500 лучших школ России — и таких школ у нас должно быть больше», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

После торжественной части с танцевальными и вокальными номерами в исполнении воспитанников учреждения, кульминацией которой стало перерезание ленточки и звучание первого звонка, Махмуд-Али Калиматов ознакомился с качеством постройки внутри здания и посетил начальные классы. Было отмечено, что в отделочных работах и подведении коммуникаций остались недоработки, которые будут устранены в течение месяца.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» и других госпрограмм в период 2020-2022 гг. уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации более чем на 21 тысячу ученических мест.

В День знаний в общеобразовательных организациях Ингушетии прошли тематические уроки: урок мира и урок науки и технологий. Мероприятия, посвященные началу учебного года, проходили по утвержденным сценариям, а все школы республики были празднично оформлены. Мероприятия посетили представители власти региона.

Так, Махмуд-Али Калиматов побывал в сунженской школе, которую окончил 45 лет назад, в 1976 году. Он поздравил педагогов, родителей и учеников, отдельно выделив первоклашек и выпускников, для которых первый и последний День знаний является особенно волнительным.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, в текущем году 142 первоклассника впервые переступили порог школы № 1 города Сунжи. Образовательная организация приняла первых учеников еще в 1934 году, сегодня школа, как преемницей старой, функционирует в новом здании, построенном в 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах».

«Думаю, все поймут, почему я пришел в эту школу. Именно она открыла мне дорогу к самому ценному, что приобретается человеком за всю свою жизнь — к образованию. Я с теплотой вспоминаю, как мать собирала нас, шестерых детей, к 1 сентября, как мы каждый день весело добирались сюда с братьями и сестрами несколько километров пешком. Здесь кипела яркая, интересная, насыщенная событиями жизнь, здесь зарождалась и крепла дружба, тяга к знаниям, уважение к опытным и мудрым наставникам, раскрывались таланты и формировалась любовь к родной земле», — отметил Калиматов в своем выступлении.

Он подчеркнул, что именно образование является условием, обеспечивающим прорыв к успеху всей страны и республики, в частности. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность — все это невозможно без хорошего образования.

«У нас все получится. Объединив усилия органов власти, учителей, студентов и школьников, родительского сообщества, мы сумеем достичь всех поставленных целей», — добавил Глава республики.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин посетил праздничную линейку в лицее Магаса, где в новом учебном году за парты сели 2019 учеников, 242 из которых — первоклашки. Мероприятие проводилось для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов.

В своем выступлении Сластенин отметил, что за последние два года в регионе решился один из острых вопросов — переход на двухсменный режим учебы.

«В прошлом году было введено 12 школ и 9 детских садов. В этом году также 12 школ и 9 ДОУ. Таким образом, мы решили проблему трех смен. Теперь наши дети обучаются в две смены. Для того чтобы перейти на одну, в Ингушетии необходимо построить более 30 школ. Власти региона стараются и будут делать все для того, чтобы прийти к такому результату», — сказал он.

Другое немаловажное достижение в школьной образовательной системе, по мнению премьер-министра, это обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

«Во всех школах республики учащиеся, попадающие под данную категорию, получат бесплатное горячее питание. Так, в настоящее время во всех учебных заведениях имеются столовые, в том числе в малокомплектных учреждениях, которых насчитывается 8 в различных сельских поселениях», — подчеркнул Сластенин.

Глава правительства отметил, что в республике по сравнению с прошлыми годами в разы увеличилось количество стобалльников, и это заслуга педагогов.

Он поздравил учителей, детей и их родителей с Днем знаний, пожелал успехов и новых побед.

Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев побывал на школьной линейке в сельском поселении Нижние Ачалуки, он поздравил всех присутствующих и учащихся школы № 27 со знаменательным праздником — Днём знаний.

На линейке собрались те, кто первый раз перешагнул порог школы, и те, кто заканчивает обучение в этом году.

«Пусть заряд бодрости и хорошего настроения, который вы получите сегодня, поможет вам успешно учиться весь год! Педагогам желаю мудрости и профессионального мастерства, а родителям — терпения и благополучия. Нашим выпускникам желаю приложить все усилия, чтобы успешно закончить обучение, сдать государственные экзамены и осознанно выбрать будущую профессию! Всем ребятам — успешного и интересного учебного года!» — цитирует Хамзата Долтмурзиева его пресс-служба.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в связи с пандемией коронавируса все школы республики обеспечены аппаратно-программными комплексами для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознаванием лиц, устройствами обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей, дезинфицирующими средствами, моющими средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и средствами личной гигиены. Денежные средства на это выделены из республиканского бюджета. Для выявления и недопущения в школу учащихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний в образовательных организациях будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной термометрией.

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