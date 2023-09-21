На днях состоялась торжественная церемония открытия почетного атрибута, в которой приняли участие члены Общественной палаты Ингушетии, сам Ахмед Келигов и представители педагогического сообщества республики. Учащиеся школы встретили гостей флагами России и музыкальными постановками.

«В жизни всегда есть место подвигу, благодаря таким простым парням, как Ахмед Келигов, Россия остаётся независимой и сильной державой, они доблестно воюют за мир и Родину», — подчеркнула в своем выступлении председатель Общественной палаты РИ Ляйла Амерханова. Честь открыть парту героя выпала директору школы Якубу Манкиеву.

Ахмед Келигов родился в 1979 году в селе Кантышево Назрановского района. В 2014 году он подписал контракт с МО РФ и был направлен в Республику Крым в 126-ую бригаду береговой обороны Черноморского флота на должность заместителя командира взвода, командир орудия гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артдивизиона. В 2022 году Келигов участвовал в специальной военной операции, был ранен при освобождении г. Вознесенска Николаевской области. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу». В июне 2022 года досрочно был уволен в запас по состоянию здоровья. Воспитывает троих детей.

Парта героя — это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о его жизненном пути и заслугах перед Отечеством. Право сидеть за партой предоставляется школьникам за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти. В этот раз такой чести удостоились дочь Ахмеда Хадижа Келигова и Аиша Манкиева. Хадижа рассказывает о своём отце с большой гордостью: «Моему папе 43 года. Он добрый и внимательный. Я рада, что сейчас сижу за этой партой». Соседке по парте Аише тоже повезло. Целый год девочка училась на одни пятерки. Она лучше всех в классе по чтению.

«Волнительно, что меня пригласили. В этой школе трепетно относятся к ветеранам, участникам СВО. Я пошёл добровольно защищать Родину, как и наши предки. Спасибо за приглашение, за высокий уровень патриотического воспитания», — подчеркнул Ахмед Келигов.

Напомним, патриотический проект партии «Единая Россия» под названием «Парта героя» реализуется в школах страны. Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.