Сотрудники отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону встретились с председателем территориальной избирательной комиссии по городу Асланом Амхадовым.

Он отметил важность организации проведения выборов в следственном изоляторе, поскольку подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, обладают избирательным правом на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Также Амхадов ознакомил присутствующих с регламентом подачи заявления о включении сотрудников в список избирателей по месту нахождения в день выборов.

В ОФСИН созданы все необходимые условия для проведения выборов в соответствии с установленными нормами закона. Процедура голосования пройдёт согласно избирательным спискам в специально отведенном и подготовленном для этого месте.

Помощник начальника ОФСИН Азраил Харсиев рассказал о ходе подготовки к предстоящим выборам в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики, отметив, что в СИЗО-1 помещения для голосования оснащены средствами видеонаблюдения, пожаротушения, телефонной связью и кабиной для тайного голосования. Кроме того, сотрудниками учреждений осуществляется информирование граждан, содержащихся в СИЗО-1 и состоящих на учете в УИИ.

Также Азраил Харсиев заверил, что выборы в СИЗО-1 будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили компетентные ответы.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. Однако по решению ЦИК РФ голосование будет проводиться три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.