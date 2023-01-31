Холокост

Это не должно повториться!

В память об узниках Освенцима и их освободителях

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Освенцим, Польша, январь 1945г. Автоматчики 1-го Украинского фронта и узники Освенцима беседуют у больничного корпуса концлагеря.

27 января называют днём освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В историю этот день вошел как День памяти жертв холокоста. В этом небольшом обзорном материале мы расскажем, что такое холокост и почему этот день отмечается именно в конце января.

Если верить Википедии, слово «холокост» в переводе с древнегреческого означает «всесожжение». В узком смысле так назвали преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны, а также систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией на протяжении 1933-1945 годов.

В широком смысле — это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, масонов, а также безнадёжно больных и инвалидов в период существования нацистской Германии.

Дело в том, что фашистская идеология Германии с первых дней начала Второй мировой войны ставила своей целью решение «еврейского вопроса» путем полного уничтожения этого народа. В немецкие концлагеря 30-40-х годов насильственно и целенаправленно заключались лица еврейской национальности, независимо от их подданства и гражданства.

Осенью 1939 года, когда немцы захватили Польшу, город Освенцим был переименован в Аушвиц. И с этого момента здесь началась печальная история, погубившая миллионы жизней. В самом начале Второй мировой войны Освенцим был присоединен к Третьему рейху, и в немецких верхах начали говорить о необходимости построить на территории города концентрационные лагеря, впоследствии ставшие лагерями смерти для миллионов безвинных душ. Первые пленные были отправлены туда 14 июня 1940 года. Но со временем стало очевидным, что в тюрьмах из-за массовых арестов не хватает мест, поэтому фашисты расширили территорию лагерей и построили ещё несколько бараков, чтобы отправлять туда евреев, цыган, а с началом наступления на СССР и советских военнопленных.

Освенцим был разделен на три части (блока), и все концлагеря были окружены забором из колючей проволоки. Провода, проходившие вдоль этого ограждения, были под высоким электрическим напряжением. Перед въездом в лагерь смерти на воротах была выкована надпись, которая в переводе с немецкого означает: «Труд освобождает». На самом деле все контакты с внешним миром для заключенных были практически невозможны, и свободу здесь не удалось обрести никому, кроме тех заключенных, которые были освобождены советскими военными уже в конце войны.

Всех заключенных, попадавших в лагерь, разделяли на группы. Тех, кто был пригоден для труда, оставляли в живых. А непригодных к работе безжалостно уничтожали. Одной из наиболее известных и ужасных вещей, происходивших в Освенциме, были опыты и эксперименты на людях. На узниках тестировали новые лекарства: для этого их заражали малярией, оспой, гепатитом, вживляли под кожу грязь, ржавые гвозди и ставили стерилизацию. Последствием этих опытов были незаживающие гноящиеся раны у узников, после которых они становились нетрудоспособными и отправлялись в газовые камеры.

История пишет, что в то время один из промышленников Германии Оскар Шиндлер выкупал узников для работы у себя на заводах, тем самым спасая их жизнь. До 1945 года ему удалось спасти около тысячи человек.

В конце 1944 года, когда советские войска были недалеко от Освенцима, лагерное начальство объявило эвакуацию заключённых на территорию Германии. Эту эвакуацию сами заключённые прозвали «маршем смерти» — тех, кто не мог идти, отставал, падал, фашисты расстреливали и забивали. Таким образом, колонна оставляла за собой сотни трупов. Всего немцам удалось вывезти около 60 тысяч заключённых.

25 января 1945 года нацисты, чувствуя приближение освободителей, подожгли склады с вещами заключенных и взорвали все крематории. А днём 27 января войска 60-й армии под командованием маршала Ивана Конева начали освобождение концентрационного лагеря Освенцим. Когда советские солдаты вошли на территорию концлагеря, они обнаружили около 8 тысяч заключенных, которых не успели увезти нацисты. Случилось это через год после окончания не менее трагического, с точки зрения людских жертв, события войны — блокады Ленинграда. Так, одна дата и ровно один год связали две крупнейшие гуманитарные катастрофы двадцатого века. В этом плане День памяти жертв холокоста принимает в России двойное значение. В осажденном, замерзающем Ленинграде в дни блокады умирали наряду с русскими и евреями представители других национальностей.

В 1947 году на территории концлагеря началось создание музея в память о бесчисленных жертвах нацизма, как напоминание людям о том, что такой ужас никогда не должен повториться. А спустя двадцать лет здесь был установлен памятник жертвам, надписи на котором нанесены на языках узников, в том числе и на русском.

О трагических моментах истории лагерей для смертников написано немало книг, сняты документальные и художественные фильмы. Самый известный российскому зрителю зарубежный фильм на тему холокоста — «Список Шиндлера» американца Стивена Спилберга. Источники киноэпопеи и мировые историки сходятся на цифре в шесть миллионов уничтоженных человеческих жизней. Но, возможно, говорят они, эта цифра и занижена. Поэтому настоящее число заключенных и погибших так и останется загадкой для человечества, ведь как говорил комендант лагеря Рудольф Хёсс, немцы не вели учёт тех, кого сразу по прибытии отправляли в газовые камеры.

С каждым годом открываются все новые засекреченные архивы, вводятся в научный оборот неизвестные ранее документы, с помощью которых исследователями в последнее время было установлено, что холокосту подверглось свыше двадцати миллионов представителей славянской национальности, половина из которых граждане Советского Союза.

В труднейших условиях, ценой невероятных усилий наши отцы, деды и прадеды сумели выстоять в этой неравной схватке и освободить лагерь смертников от жестокого врага. Наш долг — чтить их подвиг, помнить и хранить имена павших героев и жертв нацизма. Ибо, как говорил бывший узник Аушвица, писатель Эли Визель, «без памяти нет культуры. Без памяти не было бы ни цивилизации, ни общества, ни будущего».

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