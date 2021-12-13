Делегатом съезда от нашей республики стала почётный председатель региональной общественной организации «Ассамблея народов Ингушетии» Мадина Барахоева. Единогласное решение избрать ее делегатом съезда было принято на совете Ассамблеи народов Ингушетии, которая включает в себя 16 национальных обществ и уже не раз заявляла о себе на высоком уровне. Так, на одном из прошлых форумов национального единства в номинации руководителей некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере национальной политики, Мадина Барахоева заняла третье место.

Делегаты и гости съезда стали участниками Всероссийского форума национального единства, XIX Конгресса народов России, посвященного 30-летию Общероссийского общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), а также съезда ООД «Сенежский форум».

С учётом сложившейся в стране и мире эпидобстановки заседание проходило в смешанном формате — онлайн и офлайн. Очное заседание съезда и конгресса прошло с 8 по 10 декабря в Перми на полях Всероссийского форума национального единства.

Обязательным условием участия в мероприятиях было подтверждение безопасности здоровья для себя и окружающих. Это сертификат о вакцинации; справка о получении первого компонента вакцины; документ о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

В своём выступлении перед участниками съезда Мадина Барахоева рассказала о работе ассамблеи в Ингушетии, которая недавно отмечала свой 10-летний юбилей.

«Мы поддерживали и впредь будем поддерживать курс Ассамблеи народов России, — сказала она, — в том числе и идею о проведении международных форумов в рамках ассамблеи с участием русскоговорящих со всего мира. Будем двигаться в ногу со всеми народами России и мира, укрепляя и развивая свои дружеские отношения».

10 декабря VIII съезд Ассамблеи народов России завершил свою работу подведением итогов дискуссионных площадок VIII Всероссийского форума национального единства и награждением лауреатов Всероссийского конкурса лидеров НКО.

Напомним, что в рамках форума в Перми состоялись важные события в жизни межнационального сообщества нашей страны — конгресс народов России, съезд Ассамблеи народов России и отчетно-выборная конференция Молодёжной ассамблеи народов России.

«У нас было много новых встреч, — сказала Мадина Барахоева корреспонденту газеты «Ингушетия», — на которых мы обсудили некоторые проекты, реализуемые в рамках Северного Кавказа. Так, с представителями Орловской области рассмотрели вопросы о взаимодействии и поддержании проекта «Мир на Кавказе». Далее состоялась беседа с представителем Владимирской области, где обговорили вопросы взаимодействия и подписания соглашений о сотрудничестве между Владимирской областью и Республикой Ингушетия».